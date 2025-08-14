logo

Трамп заявил, когда Зеленский и Путин заключат соглашение
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп заявил, когда Зеленский и Путин заключат соглашение

Трамп о встречах с Зеленским и Путиным и подписании мирного соглашения

14 августа 2025, 21:26
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Накануне встречи с президентом России Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп заявил о более важной встрече, чем запланированная на 15 августа.

Трамп заявил, когда Зеленский и Путин заключат соглашение

Дональд Трамп. Фото портал "Комментарии"

Дональд Трамп заявил радиостанции Fox News, что вторая встреча между ним и Владимиром Путиным будет "очень и очень важной", пишет издание The Guardian.

Президент США отметил, что любая будущая встреча, на которой будут достигнуты соглашения по ключевым деталям, таким как территория, примет участие президент Украины Владимир Зеленский.

"Вторая встреча будет очень, очень важной, потому что это будет встреча, на которой они заключат соглашение. И я не хочу использовать слово "делить". Но знаете, в какой-то степени это неплохой термин, понятно?", — сказал Трамп.

Он думает, что Зеленский и Путин придут к согласию, и тогда, как заявил Трамп, он остановит 6 войн за 6 месяцев.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Центре противодействия дезинформации отметили, чего ожидания от общения Трампа и Путина. По словам руководителя ЦПД СНБО, лейтенанта Андрея Коваленко, главная стратегия Путина в любой дипломатии всегда заключалась в минимуме конкретики, максимуме воды и размывании содержаний.

"Он просто всегда ворует время, размывает историческими пустяками и рефлексией на прошлое. Судя по имеющейся информации, завтра он будет пытаться делать именно это", — пояснил Коваленко.

По данным ЦПД, Путин готовит для встречи с президентом США Дональдом Трампом определенные "исторические материалы", которые, как надеется президент РФ, докажут, что Украина якобы "искусственно созданная страна".




Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2025/aug/14/europe-weather-extreme-temperatures-wildfires-trump-putin-talks-latest-updates-news#top-of-blog
