logo

BTC/USD

98207.72

ETH/USD

2740.01

LTC/USD

128.32

USD/UAH

41.90

EUR/UAH

43.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Трамп заявил, что у России есть «козыри» в мирных переговорах
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп заявил, что у России есть «козыри» в мирных переговорах

Трамп ответил, доверяет ли России добросовестно вести переговоры

сегодня, 13:56
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Дональд Трамп говорит, что считает, что у России есть "козыри" на любые мирные переговоры по прекращению войны в Украине, поскольку Россия "захватила много территории".

Трамп заявил, что у России есть «козыри» в мирных переговорах

Дональд Трамп и Владимир Путин

Президент США сказал BBC News, что верит в то, что Москва хочет покончить с войной, которую Россия начала, совершив полномасштабное вторжение почти три года назад.

Трамп возвращался в Вашингтон после выступления на инвестиционной встрече во Флориде при поддержке Саудовской Аравии, где он вторично за день назвал президента Украины Владимира Зеленского "диктатором".

Президента США разозлило после того, как Зеленский, реагируя на американо-российские переговоры в Саудовской Аравии, из которых Киев был исключен, заявил, что президент США "живет в дезинформационном пространстве", которым управляет Москва.

"Я думаю, что россияне хотят, чтобы война кончилась, я действительно хочу. Я думаю, что у них есть козыри, потому что они захватили много территории. У них есть козыри", – сказал Трамп BBC в эфире Air Force One.

Когда его спросили, верит ли он в то, что Россия хочет мира, Трамп ответил: "Я верю".

Он выступил после того, как набросился на Зеленского во Флориде, где Трамп назвал украинского президента "диктатором", лишь спустя несколько часов после использования того же слова в публикации Truth Social.

Представитель Белого дома заявил, что пост Трампа является прямым ответом на "дезинформационные" комментарии Зеленского.

"Он отказывается от выборов. Он низкий в настоящих украинских опросах. Как можно быть высоким, когда каждый город сносят?" – сказал Трамп во Флориде.

Трамп попытался сделать проблему по популярности Зеленского, утверждая, что у украинского президента только 4% рейтинга поддержки. Но BBC Verify сообщает, что опрос, проведенный в этом месяце, показал, что 57% украинцев заявили, что доверяют президенту.

Выражение "диктатор" быстро вызвало критику со стороны европейских лидеров, в том числе канцлера Германии Олафа Шольца, который сказал, что "просто неправильно и опасно отказывать президенту Зеленскому в его демократической легитимности".

Премьер-министр Великобритании сэр Кейр Стармер во время телефонного разговора с президентом Украины дал понять, что поддерживает Зеленского.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости