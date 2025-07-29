Президент США Дональд Трамп на борту президентского самолета Air Force One, которым он направляется из Шотландии в США, сообщил прессе, что 10-дневный срок ультиматума Путину начался "с сегодняшнего дня".

Трамп заявил, что сегодня началось для Путина

"Хотите большой сенсации?.. Вы готовы?.. Десять дней с сегодняшнего дня… А потом мы собираемся ввести тарифы и прочее. Я не знаю, повлияет ли это на Россию, потому что Путин, очевидно, хочет продолжить войну. Но мы собираемся ввести тарифы и разные другие мероприятия", – заявил Трамп.

Он также отметил, что не получил никакого ответа от Путина.

"Это позор", — добавил Трамп.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вчера Трамп пообещал сократить 50-дневный срок ультиматума Путину для заключения мирного соглашения с Украиной до 10-12 дней.

Если Кремль не пойдет на соглашение по процессу окончания войны, США будут готовы применить вторичные санкции. Дональд Трамп во время визита в Великобританию объявил о новом ультиматуме для России и сократил срок дедлайна для Путина наполовину.

Если российский диктатор не пойдет на соглашение, то Трамп обещает жесткие санкции для РФ, в том числе вторичные. Они предполагают, что страны, покупающие российскую нефть и газ, получат 100% пошлины от США.

"Мы наложим на Россию вторичные санкции, если не заключим соглашение. Возможно, мы заключим соглашение. Я не знаю. Путин должен заключить соглашение. Россияне и украинцы гибнут беспричинно. РФ потеряла миллион россиян", — сказал Трамп.