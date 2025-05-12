Трамп заявил, что остановил ужасную ядерную войну

Президент США Дональд Трамп заявил, что его команда напрямую помогла избежать ядерной войны между Индией и Пакистаном. По словам Трампа, главным пунктом, способствовавшим предотвращению эскалации стали его обещания по торговым соглашениям США с двумя странами.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме заявил, что его администрации удалось остановить боевые действия между Пакистаном и Индией.

"Они боролись ожесточенно и упорно, и, похоже, это не останавливалось. Я сказал: "давайте, мы собираемся много торговать с вами, ребята, давайте остановим это, давайте остановим это. Если вы остановите это, мы проведем торги. Если вы этого не остановите, мы не собираемся делать никакую торговлю"", — сказал Трамп.

По его словам, именно фактор торговли повлиял на решение Индии и Пакистана отказаться от дальнейших военных действий.

"Люди никогда по-настоящему не использовали торговлю так, как я. Это я вам скажу. И вдруг они сказали: "Я думаю, мы собираемся остановиться". И они это сделали. И они это сделали по многим причинам, но торговля – это важная вещь", – заявил президент США.

Трамп считает, что таким образом остановил "ядерный конфликт". По мнению Трампа, если бы он не остановил боевые действия, могла бы случиться "ужасная ядерная война", где погибли бы миллионы людей. В итоге президент США добавил: "Я очень этим горжусь".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп заявил о важной встрече Украины и России, которая должна дать "хорошие результаты".

Также "Комментарии" писали о реакции Украины на конфликт Индии и Пакистана.