Трамп затеял новую игру против Украины: что предлагает Зеленскому

Европейские лидеры согласились подождать вероятной встречи в Стамбуле, а потом уже от ее результатов решать с санкциями и дальнейшими шагами, об этом сообщает Bloomberg.

Зеленский и Трамп

То есть, говорит политолог Дмитрий Шеренговский, все союзники Украины замерли в ожидании. К примеру, администрация президента США Дональда Трампа взяла паузу, а Кремль сохраняет молчание.

На данный момент, говорит эксперт, только Украина согласилась на встречу с кремлевским диктатором Владимиром Путиным в Турции.

"И это будет прорыв, если тот приедет сам, но я скептичен – думаю кого-то пришлет. Итак, все решили дать шанс четвергу и только после него принимать решение по санкциям", — подчеркнул эксперт.

Формально, по его словам, идет речь о стремлении дипломатического решения. На практике все сводится к тому, чтобы дать России еще несколько дней во избежание нового пакета экономического давления. Однако за этой паузой снова скрывается классическая дилемма Запада: реагировать на последствия или влиять на процесс, подчеркнул Шеренговский.

"Это нехорошая формула. Потому что Москва играет временем. Кремль молчит по поводу участия во встрече — и тем самым не позволяет объявить ее проваленной. А Запад играет в политическую учтивость: "возможно, еще что-нибудь сработает", — говорит эксперт.

По его словам, Трамп маневрирует, потому что принуждение к миру так не работает. Фактически, несмотря на согласованность с Францией, Германией и Великобританией относительно 30-дневного прекращения огня и скоординированных санкций, он не подтвердил публично ни одного из этих шагов. Вместо этого предложил Зеленскому "попробовать договориться" без четкого понимания, что будет в случае срыва, говорит политолог.

При этом, добавляет он, если источники Bloomberg правы, то США на переговорах с европейцами не предоставили никакого конкретного ответа, что будет делать, если Россия продолжит ракетные удары или вообще проигнорирует саму встречу.

В то же время, в Конгрессе Линдси Грэм вроде бы уже положил на стол законопроект о "костоломных санкциях" с пошлинами в 500% для тех, кто покупает российскую нефть, газ или уран — но даже этот инструмент пока оставлен "на потом".

"Вся конструкция выглядит так, что Украина снова должна все тащить на себе. При этом если Украина откажется от встречи — нас назовут теми, кто "срывает диалог". Если согласится, получит переговорную площадку без гарантий, с возможностью шантажа и информационной игры со стороны Москвы. Если же Путин еще раз не появится — ничего не изменится. Он просто выигрывает еще несколько дней", – говорит Шеренговский.

По его словам, каждая такая пауза – это не о дипломатии военного времени, а о потере инициативы. В Кремле хорошо понимают: пока Запад обсуждает сценарии — они должны действовать.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , когда Путин может наконец прекратить войну против Украины.



