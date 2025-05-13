Трамп затеял новую игру против Украины: что предлагает Зеленскому

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Европейские лидеры согласились подождать вероятной встречи в Стамбуле, а потом уже от ее результатов решать с санкциями и дальнейшими шагами, об этом сообщает Bloomberg.
Зеленский и Трамп
То есть, говорит политолог Дмитрий Шеренговский, все союзники Украины замерли в ожидании. К примеру, администрация президента США Дональда Трампа взяла паузу, а Кремль сохраняет молчание.
На данный момент, говорит эксперт, только Украина согласилась на встречу с кремлевским диктатором Владимиром Путиным в Турции.
Формально, по его словам, идет речь о стремлении дипломатического решения. На практике все сводится к тому, чтобы дать России еще несколько дней во избежание нового пакета экономического давления. Однако за этой паузой снова скрывается классическая дилемма Запада: реагировать на последствия или влиять на процесс, подчеркнул Шеренговский.
По его словам, Трамп маневрирует, потому что принуждение к миру так не работает. Фактически, несмотря на согласованность с Францией, Германией и Великобританией относительно 30-дневного прекращения огня и скоординированных санкций, он не подтвердил публично ни одного из этих шагов. Вместо этого предложил Зеленскому "попробовать договориться" без четкого понимания, что будет в случае срыва, говорит политолог.
При этом, добавляет он, если источники Bloomberg правы, то США на переговорах с европейцами не предоставили никакого конкретного ответа, что будет делать, если Россия продолжит ракетные удары или вообще проигнорирует саму встречу.
В то же время, в Конгрессе Линдси Грэм вроде бы уже положил на стол законопроект о "костоломных санкциях" с пошлинами в 500% для тех, кто покупает российскую нефть, газ или уран — но даже этот инструмент пока оставлен "на потом".
По его словам, каждая такая пауза – это не о дипломатии военного времени, а о потере инициативы. В Кремле хорошо понимают: пока Запад обсуждает сценарии — они должны действовать.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , когда Путин может наконец прекратить войну против Украины.
Новости