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Трамп заставит Зеленского пойти на шаг, который ранее категорически не поддерживали в Украине

Трамп, хочет завершить войну в Украине и будет давить не только на Путина, но и на Зеленского

сегодня, 11:35 comments2035
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Ткачик Олеся

Президент Украины Владимир Зеленский может пересмотреть свою риторику по поводу переговоров с Россией и ее диктатором Владимиром Путиным под влиянием изменений во внешнеполитической ситуации. Об этом в эфире "Эспрессо" заявил директор Центра оборонных стратегий Александр Хара.

Трамп заставит Зеленского пойти на шаг, который ранее категорически не поддерживали в Украине

Зеленский и Трамп

По его убеждению, стремление американского президента Дональда Трампа как можно быстрее завершить войну, которую Россия ведет против Украины, может означать готовность оказывать давление, в том числе и Киев.

"Мы уже видели это несколько месяцев после победы Трампа на президентских выборах в США, когда Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам, но только после определенных шагов. Во-первых, должна состояться встреча между Зеленским и Трампом, чтобы согласовать общую позицию по этому поводу. , как Запад в целом будет давить на Россию для прекращения войны и установления справедливого мира. второе, необходимо сохранить за Украиной право на свободный выбор союзников и на вступление в такие организации, как Европейский Союз и НАТО", — отметил Хара.

При этом эксперт подчеркнул, что Трамп демонстрирует готовность к переговорам с Путиным, в то время как Джо Байден ранее выбирал стратегию изоляции кремлевского диктатора после начала полномасштабного вторжения. Это способствовало аналогичному подходу европейских лидеров, прекративших контакты с Путиным.

По словам Хары, нынешняя позиция Зеленского абсолютно правильна: переговоры с Путиным не имеют смысла, пока Украина не достигнет единства с США, Европой и другими союзниками относительно четких гарантий безопасности. В то же время, он предположил, что со стороны Вашингтона возможно определенное давление на Киев.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , при каких условиях Путин может согласиться на прекращение войны.




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Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-zelenskiy-bude-vimusheniy-vstupati-u-peregovori-z-putinim-diplomat-khara
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