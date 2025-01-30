Трамп заставит Зеленского пойти на шаг, который ранее категорически не поддерживали в Украине

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Ткачик Олеся
Президент Украины Владимир Зеленский может пересмотреть свою риторику по поводу переговоров с Россией и ее диктатором Владимиром Путиным под влиянием изменений во внешнеполитической ситуации. Об этом в эфире "Эспрессо" заявил директор Центра оборонных стратегий Александр Хара.
Зеленский и Трамп
По его убеждению, стремление американского президента Дональда Трампа как можно быстрее завершить войну, которую Россия ведет против Украины, может означать готовность оказывать давление, в том числе и Киев.
При этом эксперт подчеркнул, что Трамп демонстрирует готовность к переговорам с Путиным, в то время как Джо Байден ранее выбирал стратегию изоляции кремлевского диктатора после начала полномасштабного вторжения. Это способствовало аналогичному подходу европейских лидеров, прекративших контакты с Путиным.
По словам Хары, нынешняя позиция Зеленского абсолютно правильна: переговоры с Путиным не имеют смысла, пока Украина не достигнет единства с США, Европой и другими союзниками относительно четких гарантий безопасности. В то же время, он предположил, что со стороны Вашингтона возможно определенное давление на Киев.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , при каких условиях Путин может согласиться на прекращение войны.
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