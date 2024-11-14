Трамп заставит Путина уважать себя: что получит от США Украина

Во время предвыборной кампании Дональд Трамп заявлял, что намерен быстро завершить войну в Украине. Ожидается, что вновь избранный президент США может предложить диктатору Владимиру Путину определенные условия для прекращения российской агрессии, однако остается вопрос, согласится ли Путин на такие предложения.

Дональд Трамп

Существует вероятность, что кремлевский диктатор может занять категорическую позицию по завершению боевых действий на территории Украины, что, вероятно, не понравится Трампу, отметил в интервью для 24 канала ветеран армии США Райан МакБет. По его словам, Россия может столкнуться с серьезными затруднениями, если решит противостоять США.

В частности, Райан МакБет подчеркнул, что Дональд Трамп способен принимать решительные решения в критических ситуациях. Он также напомнил, что Соединенные Штаты всегда поддерживают своих союзников, а в отношении врагов — американские ракеты всегда готовы.

"Если Трамп почувствует, что Путин относится к нему и его предложениям по прекращению боевых действий на территории Украины без уважения, то полные вагоны ракет будут ехать в Украину через Польшу", — отметил МакБет.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что якобы в телефонном разговоре с Путиным Трамп призвал его не эскалировать ситуацию в Украине. Вроде бы он согласился, что Украину не возьмут в НАТО, а оккупированные территории могут отойти России. При этом в Украине будет создана так называемая буферная зона. Украина может рассмотреть возможность отказа от вступления в НАТО при условии предоставления надежных гарантий безопасности, о чем заявил руководитель Центра исследования России, бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко. Он отметил, что если вступление в НАТО будет отложено на 20 лет, США должны взять на себя конкретные обязательства по защите Украины.



