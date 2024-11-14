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Трамп заставит Путина уважать себя: что получит от США Украина

Если Путин не согласится на требования Трампа по завершению войны в Украине, то пожалеет о своем решении

сегодня, 10:27
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Ткачик Олеся

Во время предвыборной кампании Дональд Трамп заявлял, что намерен быстро завершить войну в Украине. Ожидается, что вновь избранный президент США может предложить диктатору Владимиру Путину определенные условия для прекращения российской агрессии, однако остается вопрос, согласится ли Путин на такие предложения.

Трамп заставит Путина уважать себя: что получит от США Украина

Дональд Трамп

Существует вероятность, что кремлевский диктатор может занять категорическую позицию по завершению боевых действий на территории Украины, что, вероятно, не понравится Трампу, отметил в интервью для 24 канала ветеран армии США Райан МакБет. По его словам, Россия может столкнуться с серьезными затруднениями, если решит противостоять США.

В частности, Райан МакБет подчеркнул, что Дональд Трамп способен принимать решительные решения в критических ситуациях. Он также напомнил, что Соединенные Штаты всегда поддерживают своих союзников, а в отношении врагов — американские ракеты всегда готовы.

"Если Трамп почувствует, что Путин относится к нему и его предложениям по прекращению боевых действий на территории Украины без уважения, то полные вагоны ракет будут ехать в Украину через Польшу", — отметил МакБет.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что якобы в телефонном разговоре с Путиным Трамп призвал его не эскалировать ситуацию в Украине. Вроде бы он согласился, что Украину не возьмут в НАТО, а оккупированные территории могут отойти России. При этом в Украине будет создана так называемая буферная зона. Украина может рассмотреть возможность отказа от вступления в НАТО при условии предоставления надежных гарантий безопасности, о чем заявил руководитель Центра исследования России, бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко. Он отметил, что если вступление в НАТО будет отложено на 20 лет, США должны взять на себя конкретные обязательства по защите Украины.




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Источник: https://24tv.ua/putin-mozhe-sprovokuvati-trampa-bilshe-dopomagati-ukrayini-shho_n2685376
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