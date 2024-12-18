Трамп заставит Путина пойти на уступки: о чем идет речь

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Ткачик Олеся
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что Москву не устраивают предложения по замораживанию войны в Украине. Тем временем новоизбранный президент США Дональд Трамп сообщил, что его команда работает над прекращением конфликта и уже достигла "небольшого прогресса".
Путин и Трамп
Как заявила в эфире Freedom политический аналитик из РФ Ольга Курносова, у американского лидера есть аргументы, которые могут заставить кремлевского диктатора Владимира Путина пойти на остановку войны.
По словам аналитика, хотя последняя пресс-конференция Трампа и не раскрыла все его доводы, она продемонстрировала настроения нового президента США.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что самым эффективным путем для Соединенных Штатов побуждать Украину и Россию к переговорам является увеличение поставок оружия в Киев. Такое мнение высказал американский политолог, дипломат и профессор Стэнфордского университета Майкл Макфол.
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