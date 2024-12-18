Трамп заставит Путина пойти на уступки: о чем идет речь

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что Москву не устраивают предложения по замораживанию войны в Украине. Тем временем новоизбранный президент США Дональд Трамп сообщил, что его команда работает над прекращением конфликта и уже достигла "небольшого прогресса".

Путин и Трамп

Как заявила в эфире Freedom политический аналитик из РФ Ольга Курносова, у американского лидера есть аргументы, которые могут заставить кремлевского диктатора Владимира Путина пойти на остановку войны.

"На мой взгляд, договариваться не о чем с Путиным невозможно по определению. Просто потому, что сегодня он подписывает договор, а завтра начинает рассказывать, что договор совсем другой, чем написано на бумаге. И мы это слышали уже от диктатора столько раз, что даже не хочется повторяться. Так что, конечно, ни Небензи, ни Белоусову, а самое главное — Путину доверять точно нельзя. Есть ли у Дональда Трампа доводы, которые заставят Путина пойти на замораживание конфликта? Я думаю, что такие аргументы есть”, — сказала Курносова.

По словам аналитика, хотя последняя пресс-конференция Трампа и не раскрыла все его доводы, она продемонстрировала настроения нового президента США.

"Я думаю, что все-таки, вероятнее всего, мы будем двигаться к замораживанию конфликта. Именно поэтому сейчас такие усилия прилагает российская армия на фронте — чтобы, несмотря на колоссальные потери, куда-то продвинуться", — отметила россиянка.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что самым эффективным путем для Соединенных Штатов побуждать Украину и Россию к переговорам является увеличение поставок оружия в Киев. Такое мнение высказал американский политолог, дипломат и профессор Стэнфордского университета Майкл Макфол.



