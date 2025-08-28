Трамп заставит Киев до капитуляции: озвучен прогноз большого удара США по Украине

Политический обозреватель Виталий Портников считает, что причиной пассивной позиции президента США Дональда Трампа по поводу войны в Украине является не столько его особое отношение к России, сколько осознание собственной несостоятельности повлиять на ситуацию.

Дональд Трамп. Фото: СNN

В своем аналитическом материале Портников отмечает, что Трамп сначала мог надеяться на свои личные связи с Путиным, которые, по его мнению, могли бы обеспечить прорыв в переговорах. Однако, когда стало очевидно, что такие подходы не работают, он начал избегать какого-либо реального давления на Москву , ибо давление не дает завершения войны.

Помощь Украине – это вариант, однако он не обещает быстрого завершения конфликта, к тому же нуждается в колоссальных расходах. А Трамп, как известно, не настроен тратить сотни миллиардов долларов на поддержку другой страны.

"Он оказался в тупике. И не потому, что у него особенная симпатия к РФ, а потому, что президент США реально не имеет быстрых и действенных инструментов завершения конфликта", – объясняет Портников.

В отличие от Джо Байдена, реалистично оценивающего геополитические изменения и снижения влияния США в мире, Трамп застрял в прошлом и не желает признавать новую реальность. Или же, по словам обозревателя, делает вид, что не понимает этого — чтобы другие тоже не догадывались.

"Все эти качели – это банальная маскировка бездействия. Трамп тянет время", – пишет Портников.

Он отмечает, что стратегия главы Белого дома частично перекликается с действиями Путина: оба затягивают процесс, чтобы достичь выгодного для себя финала — в случае России это капитуляция Украины, а в случае Трампа — избегание ответственности.

Как уже писали "Комментарии", полномасштабная война, которую Россия развязала против Украины, может продолжаться еще очень долго — даже десятки лет. Об этом предупредил военнослужащий, соучредитель Центра поддержки аэроразведки и народный депутат VIII созыва Игорь Луценко. Он подчеркнул, что ресурсов у РФ хватает, и именно это позволяет ему удерживать войну в затяжном режиме.