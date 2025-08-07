Трамп запустил неотвратимый процесс: стало известно, почему Путину не обойтись без диалога с Украиной.

Политолог Вадим Денисенко считает, что нынешние действия Дональда Трампа в отношении России имеют совсем другую стратегическую основу. Речь идет не столько о Кремле, сколько о подготовке к крупным переговорам с Китаем. По словам эксперта, Трамп стремится ослабить ключевых партнеров Пекина, заставив его показать готов ли он поддерживать своих геополитических союзников в критические моменты.

Фото: из открытых источников

Один из таких сигналов – удары тарифами по Бразилии. Вашингтон из-за этого шага демонстрирует Китаю, что его влияние на главного партнера в Южной Америке ограничено. Параллельно США оказывают давление на Индию, заставляя ее пересмотреть импорт российской нефти – критический фактор для российской экономики.

Как отмечает Денисенко, сейчас взгляды устремлены на позицию Дели. Если Бразилия покажет результат через несколько месяцев, то Индия выбрала тактику ожидания. И это решение играет пока не в пользу Запада.

"Индия — это не о принципах. Это о деньгах. Текущая модель сотрудничества с Россией идеальна для них", — комментирует эксперт.

Кроме энергетических вопросов, на кону — международный транспортный коридор Север-Юг, позволяющий Индии экономить 8–10 дней на морских перевозках в Европу. Это снижает логистические расходы до трети и позволяет избежать зависимости от маршрутов через Пакистан — страну, тесно связанную с Китаем.

По мнению Денисенко, несмотря на паузу, Индия со временем может согласиться с условиями США, хотя этот процесс может длиться дольше, чем надеется Трамп. Премьер Нарендра Моди ведет игру на затяжку, ведь каждый день приносит Индии десятки миллионов долларов прибыли.

Финальным этапом инициатив, запущенных Трампом, все же может стать вынужденное возвращение Путина к переговорному столу с Владимиром Зеленским, считает политолог. Однако если Индия не сделает уступок в ближайшие дни, вероятность результативного диалога существенно снижается.

"В таком случае "окно возможностей" для переговоров может открыться только в конце 2025 или начале 2026 года", — прогнозирует Денисенко.

Портал "Комментарии" уже писал, что в то время как команда Дональда Трампа активизирует дипломатические усилия, пытаясь ускорить завершение войны в Украине, Китай действует наоборот — тихо, но целенаправленно тормозит мирный процесс.