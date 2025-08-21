Попытка российского диктатора Владимира Путина заручиться поддержкой США в войне против Украины привела к результатам, противоположным ожидаемым. В ходе встречи с Дональдом Трампом он переоценил свои возможности, сообщает The Washington Post.

Фото: из открытых источников

Хотя у Путина была возможность заключить мирное соглашение, он оказался не готов к уступкам. Его чрезмерная уверенность в победе на поле боя помешала использовать отлаженные отношения с Трампом. Тем временем продолжающаяся война еженедельно уносит тысячи жизней, разрушает российскую экономику и ослабляет ее геополитические позиции.

Несмотря на прошедшие саммиты, Кремль препятствует любым инициативам, направленным на достижение мира. Это демонстрирует нежелание Путина идти на компромисс в пределах темпов, предложенных американской стороной. Журналисты отмечают, что Путину удалось выиграть время и избежать новых санкций, убедив Трампа не настаивать на немедленном прекращении огня. США сосредоточились на продвижении масштабного мирного соглашения, переговоры по которому могут продолжаться годами. Таковой подход практически дозволяет России продолжать военные деяния без риска усиления санкционного давления.

После встречи в Вашингтоне, ответственность за следующий шаг в мирном процессе перешла к Путину. Это также вызвало разочарование среди российских националистов, которые надеялись, что Трамп вынудит Украину принять невыгодные условия.

"Неясно, какие планы у Кремля. Если целью было повлиять на Трампа во время переговоров в Анкоридже, то, по моему мнению, это не удалось", — отметил Томас Грэм, аналитик Совета по международным отношениям.

Кроме того, Путин не смог начать широкую дискуссию по экономическому сотрудничеству между РФ и США — именно по этой теме он рассчитывал как на рычаг влияния на американского лидера в вопросе войны.

В Белом доме ожидают возможности организовать встречу Путина и Зеленского. Однако сигналы со стороны Москвы свидетельствуют о других намерениях, что указывает на отсутствие согласованности между США и Россией.

