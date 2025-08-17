Трамп вызывает Зеленского в Вашингтон: что стоит за коварным планом Путина

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
После встречи с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске президент США Дональд Трамп готовится провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам политолога Владимира Горбача, эта встреча должна передать условия завершения войны, которые были предложены главой Кремля.
Трамп пригласил Зеленского в США. Фото из открытых источников
Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач в эфире "Эспрессо" прокомментировал причины приглашения Зеленского посетить США. По его словам, Путин благодаря Трампу переведет ответственность за окончание войны на Украину.
По информации Горбача, предложения Кремля практически не изменились с начала войны, а также после встречи между Путиным и Трампом на Аляске.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский накануне поездки к Трампу сделал заявление. По словам президента, Россия исключает условия прекращения войны в Украине и продолжает убийства. Как объяснил Зеленский, именно поэтому нужны встречи на уровне лидеров.
Также "Комментарии" писали, что на Западе обнародовали условия Путина по прекращению войны в Украине, которые российский диктатор озвучил Трампу во время их встречи на Аляске.