logo

BTC/USD

118053

ETH/USD

4469.18

USD/UAH

41.34

EUR/UAH

48.31

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Трамп вызывает Зеленского в Вашингтон: что стоит за коварным планом Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп вызывает Зеленского в Вашингтон: что стоит за коварным планом Путина

Дональд Трамп после переговоров с Путиным вызывает Зеленского в США, чтобы сообщить президенту Украины условия Кремля для окончания войны.

17 августа 2025, 10:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

После встречи с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске президент США Дональд Трамп готовится провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам политолога Владимира Горбача, эта встреча должна передать условия завершения войны, которые были предложены главой Кремля.

Трамп вызывает Зеленского в Вашингтон: что стоит за коварным планом Путина

Трамп пригласил Зеленского в США. Фото из открытых источников

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач в эфире "Эспрессо" прокомментировал причины приглашения Зеленского посетить США. По его словам, Путин благодаря Трампу переведет ответственность за окончание войны на Украину.

"Он вызывает Зеленского в Вашингтон в понедельник, чтобы передать ему план Путина, на который нужно будет соглашаться или не соглашаться. Здесь Трамп дает нам, так сказать, поле для маневра не очень большое. Потому что если мы отказываемся, то он перекладывает на нас ответственность за срыв каких-либо договоренностей", — считает политолог.

По информации Горбача, предложения Кремля практически не изменились с начала войны, а также после встречи между Путиным и Трампом на Аляске.

"Путин не уступил никоим образом ни шагу. Все уступки должны быть сделаны на средства Украины, по мнению Дональда Трампа", – заявил политолог.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский накануне поездки к Трампу сделал заявление. По словам президента, Россия исключает условия прекращения войны в Украине и продолжает убийства. Как объяснил Зеленский, именно поэтому нужны встречи на уровне лидеров.

Также "Комментарии" писали, что на Западе обнародовали условия Путина по прекращению войны в Украине, которые российский диктатор озвучил Трампу во время их встречи на Аляске.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ScdUZNkwcYc&ab_channel=Espreso.TV
Теги:

Новости

Все новости