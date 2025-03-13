Трамп выйдет из переговоров по Украине: когда это произойдет

Американцы спешат в вопросе установления перемирия в Украине, потому что их подгоняет дата в 100 дней, считает политолог Виктор Шлинчак. Именно поэтому, по его словам, в Вашингтоне расписали следующие этапы урегулирования вопроса войны: до 15 марта – встреча Дональда Трампа с диктатором Владимиром Путиным, до 1 апреля – выход на трехстороннее соглашение о прекращении боевых действий.

Трамп, Зеленский и Путин

По замыслу, говорит эксперт, все вело бы дальше к новому этапу – выборам в Украине, а впоследствии – к подписанию большого мирного соглашения.

Впрочем, говорит Шлинчак, в РФ считают, что еще в этом году они могут воевать в тех же объемах, что и раньше. Подготовленные документы о всеобщей мобилизации, экономика все еще может обслуживать российский ВПК. Поэтому задача в Кремле – дожать Штаты.

Впрочем, подчеркивает политолог, Вашингтон продолжает совершать ошибки, потому что действует исключительно в системе бизнес-координат. В частности, спецпредставитель Трампа Стив Виткофф, очевидно, предлагал Москве кооперацию, отмену санкций и общий заработок на стагнирующих российских проектах.

Эксперт убежден, что Москва будет тянуть время и выдвигать дополнительные условия.

"И в один момент (когда США поймут, что сами себя загнали в российскую ловушку), они постараются выйти из посредничества. И опрокинуть ответственность на Европу. Не исключено, что именно в это время проснется Китай со своими "мирными инициативами". И все закрутится по новому кругу", – предположил Шлинчак.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп хочет подкупить Путина, но на средства Европы. Поэтому в Вашингтоне продолжают подчеркивать, что пунктом любого мирного соглашения должно стать снятие европейских санкций с РФ.



