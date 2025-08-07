Трамп выставил Кремлю ультиматум: без кого встреча не состоится

В ближайшие дни может состояться долгожданная встреча президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Кремль уже подтвердил, что стороны "в принципе" договорились о проведении переговоров, хотя место и точная дата саммита держатся в секрете.

Встреча Трампа и Путина

Однако ключевым условием со стороны Вашингтона стало вовлечение в мирный процесс Украины. Белый дом настаивает: любой диалог должен проходить при участии президента Владимира Зеленского. Иначе встреча теряет смысл и превращается в политическое шоу, не приближающее конец войны.

По данным американских медиа, Трамп категорически отказался повторять предыдущие сценарии, когда Кремль обещал мир, но продолжал военные действия. Именно поэтому он требует четких гарантий: не только слова, а реальные шаги и готовность России вести прямые переговоры с Киевом.

На фоне этих заявлений рынки отреагировали мгновенно: рубль укрепился, индекс Московской биржи подскочил, инвесторы снова заговорили о возможности деэскалации. Однако эксперты остаются осторожными: несмотря на громкие заявления, позиция Кремля по поводу участия Украины до сих пор неясна, и риск дипломатической манипуляции остается высоким.

Вероятная встреча трех лидеров – Трампа, Путина и Зеленского – могла бы стать прорывом. Но без участия Украины никакого мира не будет и мир это четко понимает. Поэтому ближайшие дни могут стать критическими — не только для дипломатии, но и для хода всей войны.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что после того как Кремль подтвердил предстоящую встречу президентов Трампа и Путина, инвесторы начали активно покупать активы, которые могут выиграть от возможного завершения войны в Украине.