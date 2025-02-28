Трамп высоко оценил Зеленского в преддверии переговоров в Белом доме

Президент США Дональд Трамп заявил, что "очень уважает" президента Украины Владимира Зеленского в преддверии их переговоров в Белом доме.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Отвечая на вопрос BBC, извинится ли он за то, что недавно назвал его диктатором, он сказал, что не может поверить, что сказал это. Он также назвал Зеленского "очень храбрым".

Об этом Трамп заявил после переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером о прекращении войны между Украиной и Россией.

Он предусмотрел "очень хорошую встречу" с Зеленским в пятницу, сказав, что усилия по достижению мира "продвигаются достаточно быстро".

Встречи на этой неделе состоялись после того, как администрация Трампа шокировала своих западных партнеров проведением первых переговоров США на высоком уровне с Москвой после того, как Россия вторглась в Украину чуть более трех лет назад.

До этого новый президент Америки обвинил Зеленского в войне и упрекнул его в том, что он не начал мирные переговоры раньше.

"Ты пробыл там три года", — сказал он в прошлый вторник. Ты должен был покончить с этим... Ты никогда не должен был этого начинать. Ты мог заключить сделку".

Но в этот четверг, выступая после встречи с Киром Стармером, Трамп сказал журналистам, которые спрашивали о его будущих переговорах с Зеленским: "Я думаю, что завтра утром у нас будет очень хорошая встреча. Мы будем очень хорошо ладить".

На вопрос корреспондента BBC Криса Мейсона, считает ли он до сих пор Зеленским "диктатором", он ответил: "Я это сказал? Я не могу поверить, что я это сказал".

Зеленский надеется получить определенные гарантии безопасности для своей страны, которые лягут в основу любого мирного соглашения, которое может быть достигнуто.

Отвечая на вопрос об этом в четверг, Трамп лишь сказал, что он открыт для многих вещей, но он хочет заставить Россию и Украину договориться о соглашении, прежде чем решить, какие меры могут быть приняты для ее выполнения.

Ожидается, что во время своего визита в пятницу Зеленский подпишет соглашение, которое предоставит США доступ к редкоземельным минеральным ресурсам Украины.

Трамп предположил, что присутствие американских горнодобывающих концернов в Украине будет действовать как сдерживающий фактор против будущих нападений России на Украину.

"Это, можно сказать, мера пресечения", — сказал он в четверг. "Я не думаю, что кто-то будет играть, если у нас много работников, и мы имеем дело с редкоземельными элементами и другими вещами, которые нужны нашей стране".