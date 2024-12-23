Трамп высказал территориальные претензии на Гренландию, ему ответили

Дональд Трамп возобновил свою давнюю идею по приобретению Гренландии — крупнейшего острова мира, являющегося автономной частью Королевства Дания. Об этом он заявил в своих соцсетях, комментируя назначение нового посла США в Дании.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

"Для обеспечения национальной безопасности и свободы в мире Соединенные Штаты считают обладание и контроль над Гренландией абсолютной необходимостью", — отметил Трамп в своем выступлении.

Это заявление вызвало негодование в Гренландии. Премьер-министр автономии Муте Эгеде категорически отверг возможность продажи острова, отметив, что Гренландия останется независимой.

"Гренландия наша. Мы не продаемся и не будем продаваться. Мы не должны проиграть нашу долгую борьбу за свободу. В то же время мы открыты к сотрудничеству и торговле со всем миром, особенно с нашими соседями. Однако все сотрудничество и торговля не должны проходить исключительно через Данию" , – написал Эгеде в своем Facebook.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что обещает Трамп в первый день после инаугурации . Избранный президент США Дональд Трамп пообещал начать "самую масштабную операцию по депортации" в истории страны. Она планируется сразу после инаугурации 20 января 2025 года.

СМИ отмечает, во время выступления 22 декабря, на конференции Turning Point Action AmericaFest в Аризоне Трамп сделал ряд заявлений о планах после возвращения в Белый дом и вступления в должность президента США.

По словам Дональда Трампа, в тот же день "мы начнем самую масштабную операцию по депортации в американской истории, более масштабную даже операции президента Дуайта Эйзенхауэра".

