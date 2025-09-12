Трамп вяло отреагировал на удары Путина по Украине и Польше: названа шокирующая причина

Реакция президента США Дональда Трампа на инцидент с российскими беспилотниками в воздушном пространстве Польши вызывает удивление. Похоже, что для главы Белого дома важнее события внутри страны, чем события в Европе. Такое мнение в эфире телеканала FREEДОМ высказал политический аналитик Владимир Фесенко.

Фото: из открытых источников

Он отметил, что пост Трампа, в котором тот коротко написал "Началось" по поводу появления дронов, выглядит неоднозначно.

"Что именно началось? Как именно США планируют реагировать? "Мы здесь" — что это значит? Присутствие американских военных в Польше? Конечно, это поддержка для Польши, но в ответ на реальные угрозы нужны конкретные действия и четкие сигналы в адрес России. Иначе это выглядит как пустые слова. Мне кажется, что в настоящее время Трапень, мне кажется, что сейчас ситуация".

Аналитик также пояснил, что имеет в виду внимание Трампа к внутренней политике, в частности, инцидент с убийством одного из активистов, связанных с его лагерем.

"Это сейчас главная проблема для Трампа, а не то, что происходит в Польше, Европе или Украине. К сожалению, именно такая нынешняя политическая реальность. Для Трампа внутриполитические вопросы гораздо приоритетнее внешнеполитических", — добавил он.

Напомним, 10 сентября польский премьер Дональд Туск сообщил о проникновении российских беспилотников в воздушное пространство Польши. Система противовоздушной обороны сбила 4 из 19 целей.

Также глава польского правительства сообщил, что проинформировал генерального секретаря НАТО об инциденте и мерах, предпринятых для защиты границ.

