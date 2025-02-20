Трамп все переиграл: социологи рассказали, что произошло с рейтингом Зеленского за последние дни

По состоянию на январь 2025 года президенту Владимиру Зеленскому доверяют 51% украинцев. В феврале этот показатель может увеличиться, учитывая изменение политической ситуации. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса компании Ino Sapiens.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Социологи уточнили, рейтинг доверия к Владимиру Зеленскому упал с почти 90% в начале вторжения, но все еще составляет около половины опрошенных.

"Может ли он составлять 57% в феврале, как показывают данные КМИС? Да, вполне. Наши февральские данные будут только через несколько дней, но показатель доверия в опросах постоянно меняется, реагируя на события вокруг", — говорится в сообщении.

Также надо учитывать погрешность до 3%.

"В целом наши данные совпадают с КМИС, и учитывая изменение во внешнеполитической ситуации, можно предположить, что доверие к Зеленскому в феврале выросло", — добавили в Ino Sapiens.

Социологи отметили, что показатель доверия не трансформируется непосредственно в президентский рейтинг. "Мы пока президентские рейтинги не публикуем, поскольку выборы не проводятся во время войны, дата выборов не назначена, и рейтинг в опросах очень зависит от перечня включенных людей — но пока неизвестно, кто точно планирует баллотироваться", — говорится в сообщении.

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