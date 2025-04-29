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Трамп вряд ли пойдет на это: назван единственный реальный способ остановить диктатора Путина

Все предыдущие призывы и апелляции к главе Кремля не принесли результата

сегодня, 11:05
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Клименко Елена

Россия, публично декларирующая готовность к переговорам и компромиссам, на самом деле не намерена останавливать свою агрессию против Украины. По словам бывшего главы МИД Украины Владимира Огрызко, вся риторика Кремля указывает на одно: сдержать Россию можно только силовыми методами, и эта задача как для Киева, так и для его западных партнеров. В интервью OBOZ.UA дипломат выразил сомнения в том, осознает ли эту реальность американский президент Дональд Трамп и будет ли готов действовать соответственно.

Трамп вряд ли пойдет на это: назван единственный реальный способ остановить диктатора Путина

Фото: 24 Канал

По мнению Огрызко, Кремль продолжает применять тактику "ползучего наступления" — небольшого, но кровавого продвижения на фронте. Москва использует любую возможность, чтобы сохранять темп войны, не отказываясь от своих целей.

"Я очень сомневаюсь, что Трамп поймет, что его вводят в заблуждение. Путин откровенно им манипулирует, а Лавров просто издевается. Только когда мы убедим Трампа в этой игре, объединим европейских союзников и нажмем на Кремль по всем направлениям — только тогда возможный реальный слом ситуации".

Он также подчеркнул, что дипломатические заявления, обращения или резолюции не оказывают никакого влияния на Путина. Российское руководство реагирует только на силу и реальное давление.

На фоне подготовки к 9 мая Кремль впервые официально признал участие военных из Северной Кореи в боевых действиях против украинских сил на Курщине. Также появились новые ядерные угрозы, адресованные Европе.

Огрызко объяснил, что угроза ядерным оружием является типичным инструментом России, который используется, когда другие методы исчерпаны. Реакция на подобные заявления должна быть холодной и взвешенной.

"Когда члены так называемой 'оси зла' не получают жесткого ответа на свои преступления, они начинают действовать еще более нагло — открыто, а не скрыто. Они позволяют себе больше ровно, пока не получат достойный ответ. К сожалению, США пока не готовы к решительным шагам", — подытожил Огрызко.

Портал "Комментарии" писал, что утвержденный будущим канцлером Германии Фридрихом Мерцем новый глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заверил Украину в дальнейшей поддержке и пообещал, что Берлин попытается донести это как до российского диктатора Владимира Путина, так и президента США Дональда Трана.



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Источник: https://www.obozrevatel.com/ukr/politics-news/ukraina-mae-edinu-mozhlivist-abi-zminiti-pozitsiyu-trampa-schodo-sebe-ta-rosii-intervyu-z-ogrizkom.htm
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