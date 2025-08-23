logo

Трамп впервые назвал шаг США, который подтолкнул Путина ко вторжению в Украину

Глава Белого дома считает, что вывод американских войск из Афганистана подтолкнул Кремль принять решение о полномасштабном вторжении в Украину

23 августа 2025, 08:45
Президент США Дональд Трамп считает, что российский диктатор Владимир Путин принял решение о полномасштабном вторжении в Украину из-за выход американских военных из Афганистана. Такое заявление американский лидер сделал во время общения с представителями СМИ в Белом доме.

Трамп впервые назвал шаг США, который подтолкнул Путина ко вторжению в Украину

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Глава Белого дома назвал "самым позорным днем" 26 августа 2021 года, когда в результате теракта в аэропорту Кабула погибли 13 военнослужащих США. Он добавил, что на самом деле в тот день от рук талибов были тяжело ранены 48 военных и погибли сотни людей, в том числе афганцев.

"Это был худший день, он просто продемонстрировал, насколько они (администрация президента Джо Байдена. — ред.) некомпетентны, откровенно говоря", — сказал Трамп.

Американский лидер высказал убеждение, что вывод американских войск из Афганистана, подтолкнул Кремль принять решение о полномасштабном вторжении в Украину.

"Я думаю, что Путин сидел и смотрел на этих глупых людей, которые управляют нашей страной, и сказал: "Это время для вторжения". А потом Байден сделал заявление: "Ну, он (Владимир Путин – ред.) может сделать небольшое вторжение". Когда он это сказал, все пошло наперекосяк, правда же?", — сказал президент.

Кроме того, Трамп выразил удивление, что Байден "вообще знал слово "вторжение".

"Я не думал, что у него такой хороший словарный запас", — подытожил Трамп.

Напомним, после терактов 11 сентября 2001 года, Вооруженные силы США и армии союзников ввели войска в Афганистан. Целью кампании было привлечь к ответственности лидера "Аль-Каиды" Усаму бен Ладена и ограничить возможности этой организации угрожать США.

29 февраля 2020 года США и лидеры исламского движения "Талибан" подписали мирное соглашение под названием "Соглашение о мире в Афганистане".

Читайте также на портале "Комментарии" — война в Украине не проблема: Путин рассказал, о чем РФ уже активно договаривается с США.




