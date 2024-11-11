Трамп в войне поможет больше Украине или России: результаты опроса

Дональд Трамп официально был объявлен новым президентом США. В своей речи лидер республиканцев заявил, что собирается "остановить все войны в мире", а в предвыборной кампании неоднократно говорил, что закончит войну в Украине еще до своей инаугурации. Портал "Комментарии" со ссылкой на исследование Active Group узнал, как, по мнению украинцев, Дональд Трамп повлияет на российско-украинскую войну.

Дональд Трамп. Фото:CNN

Согласно опросам Active Group, среди украинцев в помощь Трампа Украине верят 30% респондентов. Из них 13,4% полагают, что Трамп существенно поможет Украине, а еще 16,6% прогнозируют немного помощи от будущего президента США.

18,4% респондентов считают, что Дональд Трамп в должности президента будет помогать России. Из них 9,2% верят в существенную помощь Кремлю от Трампа, а еще столько же полагают, что лидер республиканцев будет немного помогать Путину в войне в Украине.

Вариант, что Трамп никак не повлияет на войну в Украине, избрали 17,3% респондентов. Однако треть украинцев не смогла определиться с тем, как Дональд Трамп повлияет на российско-украинскую войну.

Как Дональд Трамп повлияет на войне в Украине. Исследование Active Group

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп объявил об избрании "царя" себе в администрацию. По его словам, этот политик будет отвечать за границы США, борьбу с мигрантами и их депортацию из Америки.

Также "Комментарии" писали о едином условии, при котором российский диктатор Владимир Путин примет план Дональда Трампа по замораживанию войны в Украине.