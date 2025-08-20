Украинское общество сдержано, а кое-где и с тревогой отреагировало на встречу в Белом доме на этой неделе. Несмотря на оптимистические заявления партнеров о возможном прогрессе, украинцы не разделяют это настроение — их опасения связаны с неопределенностью будущего. Журналисты Sky News пообщались с Юрием Костенко — бывшим дипломатическим представителем Украины, участвовавшим в переговорах 90-х. Он предупредил, что Запад рискует снова наступить на те же грабли, доверившись российским обещаниям.

Фото: из открытых источников

"Это ложь. Из моего более 30-летнего опыта я могу сказать: Россия никогда не отказывалась от своих агрессивных намерений в отношении Украины. Если Трамп действительно верит Путину — он совершает серьезную ошибку. Господин Трамп, очень серьезную ошибку", — подчеркнул Костенко.

На улицах Киева журналисты Sky News услышали схожие настроения: украинцы хотят верить в мир, но дипломатические сигналы из Вашингтона пока не дают надежды.

"Пока переговоры остаются туманными, ситуация на фронте остается неумолимо реалистичной — ежедневные атаки дронов и продвижение российских войск", — говорится в материале.

По мнению многих граждан, российский диктатор не демонстрирует никакой реальной заинтересованности в прекращении войны. И все больше украинцев боятся, что Дональд Трамп может завести партнеров в ловушку безрезультатной дипломатии.

"Комментарии" уже писали, что специальный представитель президента США Стив Виткофф поделился новыми деталями состоявшейся на Аляске Дональда Трампа и Владимира Путина. По его словам, российская сторона почти сразу обнаружила готовность к уступкам.