Трамп уже знает, когда Россия «дозреет» до переговоров о мире

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Ткачик Олеся
Новоизбранный президент Дональд Трамп сказал, что надеется встретится с кремлевским диктатором Владимиром Путиным и возможно, достичь мира в Украине через полгода. При этом, как отмечает политолог, военный Кирилл Сазонов, у Трампа поняли, что завершить войну за 24 часа просто невозможно.
Дональд Трамп
Он предположил, что очевидно, что эти шесть месяцев команда Трампа будет активно работать над решением вопроса; с кем и как? По его словам, Киев продемонстрировал готовность к переговорам и разумным уступкам. В то же время, добавляет он, РФ чувствует себя "на коне" и даже ставит Трампу и Украине ультиматумы, заведомо невыполнимые.
По его мнению, Трамп правильно отметил важный момент. Российская агрессия стала реальной после выхода армии США из Афганистана. Все режимы "оси зла" истолковали это, как признак слабости. Поэтому, считает военный, Трамп эту ошибку повторять не будет, но платить за собственную безопасность расслабленных европейцев заставит по полной.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, согласится ли Трамп на гибридное членство Украины в НАТО.
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