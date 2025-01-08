Трамп уже знает, когда Россия «дозреет» до переговоров о мире

Новоизбранный президент Дональд Трамп сказал, что надеется встретится с кремлевским диктатором Владимиром Путиным и возможно, достичь мира в Украине через полгода. При этом, как отмечает политолог, военный Кирилл Сазонов, у Трампа поняли, что завершить войну за 24 часа просто невозможно.

Дональд Трамп

"Но возможно через 6 месяцев. Значит, по информации Трампа, за 6 месяцев что-то принципиально изменится. Что? Понятно, что через полгода и мы, и Мордор будем еще более вымотаны. Но у них все ощутимее будет кризис с финансами. У нас – нет. Наше финансирование размечено, проголосовано и забронировано на весь год", — говорит военный.

Он предположил, что очевидно, что эти шесть месяцев команда Трампа будет активно работать над решением вопроса; с кем и как? По его словам, Киев продемонстрировал готовность к переговорам и разумным уступкам. В то же время, добавляет он, РФ чувствует себя "на коне" и даже ставит Трампу и Украине ультиматумы, заведомо невыполнимые.

"У Трампа этот сигнал приняли и поняли. Так что эти шесть месяцев они очевидно потратят на "приведение России в чувство". Как хорошие ветеринары. Лечить, не реагируя на вопли, рычание, попытки укусить или вырваться", — считает Сазонов.

По его мнению, Трамп правильно отметил важный момент. Российская агрессия стала реальной после выхода армии США из Афганистана. Все режимы "оси зла" истолковали это, как признак слабости. Поэтому, считает военный, Трамп эту ошибку повторять не будет, но платить за собственную безопасность расслабленных европейцев заставит по полной.

"Вывод для нас простой. Белый Дом хочет, чтобы через полгода Россия "дозрела" до переговоров. И дозревать она должна с нашей помощью. Так что мы должны и будем активно действовать. В Донецкой области, в Курской и по территории самой России. Новая Администрация США явно понимает, что альтернативных вариантов нет. Так что можем рассчитывать на полную поддержку в этом прекрасном деле. Главное, самим выдержать, не протечь и не сдаться", — подытожил Сазонов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, согласится ли Трамп на гибридное членство Украины в НАТО.



