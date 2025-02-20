Трамп уже угождает Путину: почему пытается уничтожить репутацию Зеленского

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Кречмаровская Наталия
Заявления президента США Дональда Трампа в отношении его украинского коллеги Владимира Зеленского ошеломляют. Несколько дней подряд Трамп подвергает сокрушительной критике Зеленского. Политолог Олег Постернак в эфире "КИЕВ24" объяснил, почему Трамп выбрал такой путь.
Фото портал "Комментарии"
По его словам, Трамп хочет уничтожить репутацию Зеленского, ведь в мире его воспринимают символом борьбы против гораздо более сильного врага.
По мнению Постернака, Трамп избрал самый легкий вариант своего самоутверждения — откорректировать положительный образ Зеленского, который есть на Западе. По словам эксперта, Зеленского воспринимает положительно, как в США, так и во Франции, а задача Трампа – показать, что вроде бы циничны прагматики, выше, чем герои Робин Гуды.
Эксперт убежден, что эта история имеет еще и определенное философское основание — не обошлось без Кремля.
Напомним, что в среду, как писал портал "Комментарии", вице-президент США Джей Ди Вэнс ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому по поводу его оценок президента США Дональда Трампа. Вэнс отметил, что публичная "нецензурная лексика" будет иметь только обратный эффект.
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