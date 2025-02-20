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Трамп уже угождает Путину: почему пытается уничтожить репутацию Зеленского

Почему Трамп уничтожает репутацию Зеленского: Постернак

сегодня, 14:47
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Кречмаровская Наталия

Заявления президента США Дональда Трампа в отношении его украинского коллеги Владимира Зеленского ошеломляют. Несколько дней подряд Трамп подвергает сокрушительной критике Зеленского. Политолог Олег Постернак в эфире "КИЕВ24" объяснил, почему Трамп выбрал такой путь.

Трамп уже угождает Путину: почему пытается уничтожить репутацию Зеленского

Фото портал "Комментарии"

По его словам, Трамп хочет уничтожить репутацию Зеленского, ведь в мире его воспринимают символом борьбы против гораздо более сильного врага.

“Зеленский – это ведь не просто президент Украины. Для нас это президент Украины. Для этого мира это определенный Робин Гуд, герой, олицетворяющий борьбу народа за свою независимость и суверенитет против гораздо более сильного врага. И проще уничтожить репутацию президента Зеленского в западном мире, чем вступить в схватку с реальным диктатором Путиным и его кликой в Кремле”, — убежден политолог.

По мнению Постернака, Трамп избрал самый легкий вариант своего самоутверждения — откорректировать положительный образ Зеленского, который есть на Западе. По словам эксперта, Зеленского воспринимает положительно, как в США, так и во Франции, а задача Трампа – показать, что вроде бы циничны прагматики, выше, чем герои Робин Гуды.

Эксперт убежден, что эта история имеет еще и определенное философское основание — не обошлось без Кремля.

“Показать Путину такой гербовый офер – свою способность, держать сделку. А для этого нужно предоставить партнеру услугу. Лучшая услуга для Путина – это унижение украинского президента”, – убежден политолог.

Напомним, что в среду, как писал портал "Комментарии", вице-президент США Джей Ди Вэнс ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому по поводу его оценок президента США Дональда Трампа. Вэнс отметил, что публичная "нецензурная лексика" будет иметь только обратный эффект.



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Источник: https://t.me/kyivtv/84912
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