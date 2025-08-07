Трамп уже не против, чтобы война в Украине продолжалась: что об этом говорит

Исходя из последних заявлений, озвученных Белым домом, конфигурация "мира по-трамповски" постепенно начинает вырисовываться. И в этой конфигурации надежды на то, что война скоро завершится все меньше и меньше. Такое мнение высказал политический обозреватель, журналист Алексей Паныч.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Журналист отмечает, что первый пункт этой конфигурации: "США за эту войну не платят".

Пункт второй: "Войну удастся прекратить, когда главные платящие стороны — европейцы и Россия — решат, что им лучше немедленно довести свои позиции до точки соприкосновения, чем платить дальше".

Пункт третий: "Если все стороны желают платить за эту войну дальше, пусть платят. Но часть этой платы пойдет нам. В любом случае, для США это должен быть финансовый выигрыш".

"Нормальная такая американская бизнес-логика. Однако к третьему пункту все же следует добавить разъяснение: "Страны, финансирующие эту войну, покупая энергоносители у России, должны отдавать часть своих доходов США. Иначе выйдет, что от этой войны финансово выиграют не только США, а это несправедливо и неприемлемо для США", – отметил Алексей Паныч.

В Институте изучения войны придерживаются мнения, что Кремль часто пытается спровоцировать раскол между Украиной и ее союзниками, а также США и Европу в рамках более глобальных усилий, направленных на ослабление поддержки Украины.

По мнению экспертов, Кремль применяет такие информационные тактики против администрации Трампа, чтобы взорвать нынешние усилия Вашингтона заставить Владимира Путина принять участие в важных переговорах для прекращения войны.

"Кремль также, вероятно, стремится заставить США пойти на односторонние уступки по войне. В частности, способствовать заключению американо-российских экономических соглашений в пользу России без заявленных Трампом предварительных условий о прекращении огня и переговоров о продолжительном мире", — констатировали в ISW.



