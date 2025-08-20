Трамп уже не поможет: стало известно о провале важного замысла Путина

Российский диктатор Владимир Путин снова пытается затянуть процесс переговоров, однако у него уже нет веских причин отказываться от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, которую инициировал Дональд Трамп. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" заявил политический деятель Олег Рыбачук, глава ОО "Центр совместных действий".

Фото: из открытых источников

"Путин будет тянуть время, но его интересы в этот раз не совпадают с интересами Трампа. Ведь Трамп хочет быстрого результата — Нобелевский комитет будет заседать уже в сентябре. Это вопрос личного веса для Трампа. Путин, наоборот, пытается сорвать темп переговоров", — прокомментировал Рыбачук.

По мнению политика, ситуация разворачивается так, что Москва уже утратила простор для маневра. Советники украинского президента подтвердили: над местом и форматом переговоров уже идет работа. А Зеленский публично заявил о готовности встретиться.

"Западные СМИ единогласно говорят о тактике Путина. Он читается, его шаги легко предсказать. И Трамп это понимает", — подчеркнул Рыбачук.

По словам эксперта, Путин уже согласился на встречу и никаких предварительных условий пока не выдвигает. Поэтому промедление становится все менее оправданным.

"У Путина уже нет возможности повторить старые сценарии. Например, как это было в Стамбуле, когда по ультиматуму до 12 мая должны были прекратить огонь. Тогда Зеленский поехал на переговоры, потому что Трамп написал в Twitter, что он должен действовать немедленно. А Путин просто не появился. Но сейчас другая ситуация — давление идет.

Политик также отметил, что в этот раз вместо санкций США предлагают новую встречу, но повторное уклонение Путина от диалога лишь усугубит критику в адрес Трампа в США.

"Американская пресса уже уничтожает Трампа и его команду — что ими манипулируют, что они слабы, что не способны надавить на Путина. И такая ситуация не может продолжаться вечно", — подытожил он.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что отсутствие польской делегации на недавней встрече в Вашингтоне, посвященной безопасности в Европе и войне в Украине, стало причиной политического противостояния между правительством Польши и президентской.