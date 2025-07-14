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Трамп установил новый дедлайн для Путина: выдвинул жесткие условия

Трамп недоволен Россией: чем пригрозил Путину

14 июля 2025, 18:36
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Кречмаровская Наталия

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил заявление по России, которое анонсировал на прошлой неделе. Он заявил о готовности ввести вторичные санкции, если между Россией и Украиной не будет мира.

Трамп установил новый дедлайн для Путина: выдвинул жесткие условия

Переговоры. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко рассказал о заявлении Трампа. По его информации, американский лидер заявил:

"Я очень недоволен Россией. Мы будем накладывать вторичные тарифы, если мы не заключим соглашение в течение 50 дней".

Напомним: портал "Комментарии" писал, что украинские эксперты прогнозировали усиление давления со стороны американской стороны на Россию из-за введения дополнительных санкций. Вероятность такова, прогнозирует политтехнолог Тарас Загородний.

По его словам, президент Соединенных Штатов действительно в понедельник может сделать заявление о санкциях, но это нужно воспринимать исключительно как бонус к работе, которую должна сделать сама Украина. По его словам, настоящими санкциями являются разбомбленный терминал по закачке нефти в Балтийском порту. "Раздолбанный терминал по экспорту российского газа в Мурманске — это настоящие санкции. Это должна сделать Украина. Все остальное — это бонус. Будет, не будет... Мы не контролируем эти процессы", — рассказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о возобновлении поставок оружия в Украину, к тому же вооружения будет больше. Американский лидер подчеркнул, что на Украине активно нападают и нужно дать возможность защищаться. Это заставило Кремль нервничать. Такое мнение высказал политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов. По его словам, было еще несколько важных моментов.



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Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/48200
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