Трамп установил дедлайн для Путина по поводу перемирия в Украине

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф совершил визит в Россию для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Ожидается, если в Кремле не согласятся на временное перемирие до конца апреля, США усилит санкции против России.

Путин и Трамп. Фото: Comments.ua

Как сообщает Axios, в ближайшие выходные в России должна пройти третья встреча Стива Виткоффа и Владимира Путина. Трамп настаивает на окончании войны и установил для российского диктатора дедлайн до конца апреля о возможном временно прекращении огня.

По данным издания, президент США разочарован действиями Путина. В определенный момент Трамп сказал, что его "разозлили" заявления Путина относительно Украины, которые не способствуют перемирию.

"Если до конца месяца не будет достигнуто прекращение огня, Трамп может ввести дополнительные санкции против России или через исполнительную власть, или обратившись в Конгресс с просьбой принять новое законодательство о санкциях", — пишет Axios, ссылаясь на источник близкий к Трампу.

Кроме того, недавно госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп хочет закончить войну и "мы скоро будем знать через недели, не месяцы, готова ли Россия к миру". В своем заявлении Рубио также указал, что Украина продемонстрировала желание окончить войну.

Украина согласилась на предложение Трампа по безусловному прекращению огня, если это решение также примет РФ. Однако Россия выдвинула ряд требований к Украине и США, в частности, отменить санкции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в МИД РФ назвали главное условие для прямых переговоров Украины и России.

Также "Комментарии" писали, что Трамп подвергся разгромной капитуляции и изменил свое решение.