Главная Новости Общество Война с Россией Трамп умывает руки: озвучена большая опасность встречи Зеленского с Путиным
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп умывает руки: озвучена большая опасность встречи Зеленского с Путиным

Путин попал в затруднение, поскольку Трамп ясно дает понять, что Россия должна вести переговоры с Украиной на равноправных началах, а не навязывать свои условия, подчеркивает Огрызко.

22 августа 2025, 08:10
Автор:
avatar

Клименко Елена

Российская пропаганда еще совсем недавно рисовала образ "союза двух сверхдержав", однако нынешняя ситуация резко смещается не в пользу Кремля. Трамп заставляет Путина оставить фантазии и перейти к настоящей дипломатии, заставляя вести диалог с Украиной на равных, что наносит ощутимый удар по репутации российского лидера. Об этом в интервью Главреду рассказал дипломат, бывший министр иностранных дел Украины и руководитель Центра исследований России Владимир Огрызко.

Трамп умывает руки: озвучена большая опасность встречи Зеленского с Путиным

Фото: из открытых источников

По его словам, Путин в нынешних условиях чувствует себя достаточно неуверенно. Еще несколько дней назад российская пропаганда активно разгоняла идею о встрече двух сверхдержав, где Трамп и Путин якобы "разделяют мир" и определяют правила для других. Однако сейчас Трамп ясно демонстрирует Москве необходимость оторваться от иллюзий, перейти к реальной дипломатии и вести переговоры с Украиной на равных.

"Россия больше не диктует условия, а вынуждена искать компромиссы и договариваться", — подчеркивает Огрызко.

Относительно возможного места встречи Зеленского и Путина дипломат отмечает, что многое зависит от локации. Наиболее реальным вариантом считается Швейцария, поскольку ее правительство подтвердило, что Путин сможет приехать без риска ареста.

"По моему мнению, лучшим местом для встречи была бы Гаага, где Путин должен быть за решеткой как военный преступник. Но это вопрос будущего — когда-то так и произойдет", — добавляет он.

Огрызко также отмечает, что если Путин все-таки решится приехать, встреча состоится, но ее результаты вряд ли будут продуктивными.

"Они проведут время за столом, а затем выйдут с прессой со взаимными обвинениями в нежелании идти на компромиссы", — прогнозирует дипломат.

"После этого Трамп скажет, что 'умывает руки', потому что уже остановил шесть войн, что имеет достаточно для Нобелевской премии мира. Он скажет, что дальше мы можем делать, что хотим, но США не будут больше поставлять оружие Украине, а передадут ее НАТО, и что Альянс будет делать с этим оружием — это их дело". развитие событий будет нам на пользу", — резюмировал Владимир Огрызко.

"Комментарии" уже писали , что если заявленная дальность украинской ракеты "Фламинго" подтвердится на практике, это может лишить Россию одного из главных ее военных преимуществ — стратегической глубины, заявил специалист в сфере ракетных технологий Фабиан Хоффман.



Источник: https://glavred.net/war/posle-etogo-tramp-umyvaet-ruki-chego-zhdat-ot-vstrechi-zelenskogo-i-putina-10691708.html
