Трамп указал истинную причину, почему Путин не хочет встречаться с Зеленским

После встречи президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского звучали сообщения о подготовке к проведению встречи Зеленского и Путина. Однако российская сторона устанавливала условия встречи.

Переговоры. Фото портал "Комментарии"

Президент США Дональд Трамп рассказал, почему, по его мнению, российский президент Владимир Путин не хочет встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским. На пресс-конференции глава США пояснил, что Зеленский не нравится Путину, пишет издание "Украинская правда".

Президент США на вопрос журналистов, почему, по его мнению, Путин так неохотно относится к потенциальной встрече с Зеленским, ответил: "Потому что он ему не нравится".

Трамп также рассказал журналистам, о чем говорил с лидером Кремля.

"Ракеты, ядерное оружие — мы говорим о многих разных вещах. Мы говорим об ограничении ядерного оружия, мы привлечем к этому Китай. У нас его больше всего, у России — второе место, а у Китая — третье, но Китай значительно отстает, хотя через пять лет он нас догонит", — отметил Трамп.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в понедельник, 18 августа, в Вашингтоне состоялся исторический саммит — президент США Дональд Трамп, президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры обсуждали пути завершения войны в Украине. В ходе переговоров было договорено о встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Путин, по данным СМИ, предложил провести двустороннюю встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в Москве. Зеленский ответил "нет".



