Трамп указал истинную причину, почему Путин не хочет встречаться с Зеленским

Кречмаровская Наталия
После встречи президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского звучали сообщения о подготовке к проведению встречи Зеленского и Путина. Однако российская сторона устанавливала условия встречи.
Переговоры. Фото портал "Комментарии"
Президент США Дональд Трамп рассказал, почему, по его мнению, российский президент Владимир Путин не хочет встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским. На пресс-конференции глава США пояснил, что Зеленский не нравится Путину, пишет издание "Украинская правда".
Президент США на вопрос журналистов, почему, по его мнению, Путин так неохотно относится к потенциальной встрече с Зеленским, ответил: "Потому что он ему не нравится".
Трамп также рассказал журналистам, о чем говорил с лидером Кремля.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в понедельник, 18 августа, в Вашингтоне состоялся исторический саммит — президент США Дональд Трамп, президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры обсуждали пути завершения войны в Украине. В ходе переговоров было договорено о встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина.
Путин, по данным СМИ, предложил провести двустороннюю встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в Москве. Зеленский ответил "нет".