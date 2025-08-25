logo

Война с Россией Трамп указал истинную причину, почему Путин не хочет встречаться с Зеленским
Трамп указал истинную причину, почему Путин не хочет встречаться с Зеленским

Трамп рассказал, о чем говорил с Путиным

25 августа 2025, 20:14
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

После встречи президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского звучали сообщения о подготовке к проведению встречи Зеленского и Путина. Однако российская сторона устанавливала условия встречи.

Трамп указал истинную причину, почему Путин не хочет встречаться с Зеленским

Переговоры. Фото портал "Комментарии"

Президент США Дональд Трамп рассказал, почему, по его мнению, российский президент Владимир Путин не хочет встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским. На пресс-конференции глава США пояснил, что Зеленский не нравится Путину, пишет издание "Украинская правда".

Президент США на вопрос журналистов, почему, по его мнению, Путин так неохотно относится к потенциальной встрече с Зеленским, ответил: "Потому что он ему не нравится".

Трамп также рассказал журналистам, о чем говорил с лидером Кремля.   

"Ракеты, ядерное оружие — мы говорим о многих разных вещах. Мы говорим об ограничении ядерного оружия, мы привлечем к этому Китай. У нас его больше всего, у России — второе место, а у Китая — третье, но Китай значительно отстает, хотя через пять лет он нас догонит", — отметил Трамп.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в понедельник, 18 августа, в Вашингтоне состоялся исторический саммит — президент США Дональд Трамп, президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры обсуждали пути завершения войны в Украине. В ходе переговоров было договорено о встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина.     

Путин, по данным СМИ, предложил провести двустороннюю встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в Москве. Зеленский ответил "нет".




Источник: https://www.pravda.com.ua/news/2025/08/25/7527772/
