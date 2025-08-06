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Трамп ударил по союзникам Кремля: новые санкции набирают обороты

США бьют по союзникам Кремля: Трамп вводит новые пошлины на Индию из-за импорта российской нефти

6 августа 2025, 17:24
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Ткачова Марія

Президент Дональд Трамп подписал новый указ, расширяющий экономическое давление на Российскую Федерацию. На этот раз не напрямую, а через одного из главных импортеров российских энергоресурсов. США официально вводят 25% ввозную пошлину на весь импорт из Индии. Причина – закупка Нью-Дели российской нефти, которая продолжает наполнять военный бюджет Кремля.

Трамп ударил по союзникам Кремля: новые санкции набирают обороты

Новые санкции США

Что именно предполагает указ:

• Индия признана посредником в финансировании агрессивной политики РФ из-за закупок нефти.

• С 27 августа 2025 года США вводят адвалорную пошлину в 25% на все товары индийского происхождения, ввозимые на американский рынок.

• Ограничения будут действовать не менее 17 сентября 2025 года, с возможностью автоматического продления.

• Исключения касаются только тех грузов, которые уже были в пути на момент вступления в силу указа.

Почему это важно?

Это первый случай, когда Вашингтон целенаправленно применяет вторичные санкции не против самой России, а против государства, способствующего обходу ограничений.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Индия стала одним из главных покупателей российской нефти — рядом с Китаем. Она закупала ее по сниженным ценам, часто избегая западных ограничений. Новый шаг США – сигнал другим странам, что сотрудничество с РФ может дорого стоить в доступе к американскому рынку.

Дополнительные детали:

• Новая пошлина накладывается поверх уже действующих тарифов, а не заменяет их.

Жесткие исключения: список товаров, не подпадающих под пошлину, ограничен и применяется только к указанным партиям.

• Механизм просмотра: если ситуация с импортом российских энергоносителей изменится — пошлины могут быть отменены или смягчены.

• Вашингтон не останавливается: США анализируют действия и других импортеров российской нефти — аналогичные санкции возможны в будущем в отношении других стран.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российская пропагандистская машина в который раз пытается дискредитировать украинских военных, распространяя вымышленную историю о якобы "расстрелах гражданского населения" в городе Часов Яр. По словам кремлевских медиа, ВСУ якобы открывали огонь по мирным жителям, пытавшимся покинуть населенный пункт.



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Источник: https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/08/addressing-threats-to-the-united-states-by-the-government-of-the-russian-federation/
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