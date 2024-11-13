Трамп таки хочет устроить переговоры между Украиной и РФ: готовит специальное назначение

Избранный президент США Дональд Трамп может в ближайшее время назначить специального представителя для переговоров о прекращении войны между Украиной и Россией. Об этом сообщают несколько источников Fox News.

Дональд Трамп

В частности, один из источников отметил, что речь идет о "очень влиятельном человеке" на высоком посту, которому Трамп поручит продвигать мирное урегулирование в Украине. По словам источника, это назначение ожидается в ближайшее время вместе с другими объявлениями о формировании команды Трампа.

В первой администрации Трампа также существовала подобная должность: с 2017 по 2019 год спецпредставителем США по Украине работал Курт Волкер, выполнявший свои обязанности на волонтерских началах.

Пока не уточняется, какими будут полномочия нового спецпредставителя, однако это назначение соотносится с обещаниями Трампа как можно быстрее найти пути завершения войны в Украине.

При этом известно, что на прошлой неделе издание The Wall Street Journal сообщило, что среди предложений оцепления Трампа по прекращению войны в Украине рассматривается вариант замораживания фронта по текущей линии, создания демилитаризованной зоны и введения 20-летнего моратория на вступление Украины в НАТО.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Украина может рассмотреть возможность отказа от вступления в НАТО при условии предоставления надежных гарантий безопасности, о чем заявил руководитель Центра исследования России, бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко. Он отметил, что если вступление в НАТО будет отложено на 20 лет, США должны взять на себя конкретные обязательства по защите Украины. Это предполагает заключение двустороннего договора о гарантиях безопасности, который должен пройти через Конгресс и приобрести статус закона. Только в таких условиях вопрос вступления в НАТО можно временно отложить, подчеркнул дипломат.



