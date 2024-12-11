Трамп стремится прекратить войну в Украине: Ермак раскрыл подробности

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом в Париже достиг взаимопонимания по поводу важности прекращения войны, которую развязала Россия. Об этом в интервью проекту "Карпяк на Общественном" заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Дональд Трамп

По его словам, Дональд Трамп стремится завершить войну на основе справедливого мира, отметив невозможность поддержки диктатур со стороны США.

Ермак подчеркнул, что встреча трех президентов в Париже стала ответом на российскую пропаганду, распространяющую ложные утверждения о том, что Украина не хочет мира. Он также подчеркнул важность диалога с новой администрацией США, чтобы все решения были согласованы и отвечали интересам Украины.

“Чтобы они услышали нас, чтобы они действительно – а это не просто – очень быстро могли получить всю информацию за три года, могли получить от первых уст информацию, происходящую сегодня на фронте, все риски всех этих разговоров о каком-то cease–fire, просто cease–fire, без каких-либо гарантий. Четко понимали нашу позицию относительно гарантий, потому что для нас очень важно закончить эту войну справедливым миром, иметь очень сильные юридические и рабочие гарантии, потому что в нашем, к сожалению, опыте все гарантии, которые мы имели до этого момента, не обеспечили нас действительно безопасностью. , потому что произошла эта война", — сказал Ермак.

Глава Офиса президента также отметил важность предварительных консультаций с командой избранного президента США еще до его инаугурации. По его мнению, это позволит сразу после 20 января перейти к конкретным действиям, главной темой которых является прекращение войны.

"Все, в чем нуждается Украина, — это возобновление действия международного права, это восстановление нашей территориальной целостности. И об этом мы имеем в виду, когда говорим о справедливом мире", — сказал руководитель ОПУ.

При этом Ермак добавил, что красные линии в переговорах — они все в Конституции Украины.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в РФ уже устроили истерику по поводу того, что Зеленский якобы отказал Трампу.



