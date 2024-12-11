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Трамп стремится прекратить войну в Украине: Ермак раскрыл подробности

Трамп согласен с тем, что войну в Украине нужно завершить на основе справедливого мира

сегодня, 15:54
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Ткачик Олеся

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом в Париже достиг взаимопонимания по поводу важности прекращения войны, которую развязала Россия. Об этом в интервью проекту "Карпяк на Общественном" заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Трамп стремится прекратить войну в Украине: Ермак раскрыл подробности

Дональд Трамп

По его словам, Дональд Трамп стремится завершить войну на основе справедливого мира, отметив невозможность поддержки диктатур со стороны США.

Ермак подчеркнул, что встреча трех президентов в Париже стала ответом на российскую пропаганду, распространяющую ложные утверждения о том, что Украина не хочет мира. Он также подчеркнул важность диалога с новой администрацией США, чтобы все решения были согласованы и отвечали интересам Украины.

“Чтобы они услышали нас, чтобы они действительно – а это не просто – очень быстро могли получить всю информацию за три года, могли получить от первых уст информацию, происходящую сегодня на фронте, все риски всех этих разговоров о каком-то cease–fire, просто cease–fire, без каких-либо гарантий. Четко понимали нашу позицию относительно гарантий, потому что для нас очень важно закончить эту войну справедливым миром, иметь очень сильные юридические и рабочие гарантии, потому что в нашем, к сожалению, опыте все гарантии, которые мы имели до этого момента, не обеспечили нас действительно безопасностью. , потому что произошла эта война", — сказал Ермак.

Глава Офиса президента также отметил важность предварительных консультаций с командой избранного президента США еще до его инаугурации. По его мнению, это позволит сразу после 20 января перейти к конкретным действиям, главной темой которых является прекращение войны.

"Все, в чем нуждается Украина, — это возобновление действия международного права, это восстановление нашей территориальной целостности. И об этом мы имеем в виду, когда говорим о справедливом мире", — сказал руководитель ОПУ.

При этом Ермак добавил, что красные линии в переговорах — они все в Конституции Украины.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в РФ уже устроили истерику по поводу того, что Зеленский якобы отказал Трампу.




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Источник: https://suspilne.media/899939-ermak-e-rozuminna-so-tramp-tocno-hoce-pripiniti-vijnu-rf-v-ukraini/
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