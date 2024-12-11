Трамп стремится прекратить войну в Украине: Ермак раскрыл подробности

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Ткачик Олеся
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом в Париже достиг взаимопонимания по поводу важности прекращения войны, которую развязала Россия. Об этом в интервью проекту "Карпяк на Общественном" заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Дональд Трамп
По его словам, Дональд Трамп стремится завершить войну на основе справедливого мира, отметив невозможность поддержки диктатур со стороны США.
Ермак подчеркнул, что встреча трех президентов в Париже стала ответом на российскую пропаганду, распространяющую ложные утверждения о том, что Украина не хочет мира. Он также подчеркнул важность диалога с новой администрацией США, чтобы все решения были согласованы и отвечали интересам Украины.
Глава Офиса президента также отметил важность предварительных консультаций с командой избранного президента США еще до его инаугурации. По его мнению, это позволит сразу после 20 января перейти к конкретным действиям, главной темой которых является прекращение войны.
При этом Ермак добавил, что красные линии в переговорах — они все в Конституции Украины.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в РФ уже устроили истерику по поводу того, что Зеленский якобы отказал Трампу.
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