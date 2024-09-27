Трамп снова пугает Третьей мировой

После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в очередной раз заявил, что российско-украинская война перерастет в Третью мировую войну, если он проиграет выборы.

Трамп рассказал о встрече с Зеленским. Фото из открытых источников

В соцсети Truth Social Дональд Трамп написал, что провел "прекрасную встречу" с Владимиром Зеленским и пообещал "скоро закончить" войну в Украине, если его изберут президентом.

Трамп снова заговорил о возможности Третьей мировой войны, если победу одержит кандидат от Демократической партии Камала Гаррис.

"Если нет, то эта война никогда не закончится и перейдет в фазу Третьей мировой войны. Товарищ Харрис никогда не сможет закончить войну, и не смогла. Ничего не изменится, кроме того, что смерть и разрушения станут только хуже", — подчеркнул Дональд Трамп.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с кандидатом на пост президента США от Республиканской партии Дональдом Трампом в Нью-Йорке в Trump Tower. При этом президент Зеленский поблагодарил Трампа за возможность встретиться, напомнив, что их последняя личная встреча состоялась пять лет назад. "Я думаю, у нас есть общий взгляд на то, что война в Украине должна быть остановлена, и Путин не может победить. Украина должна победить. И я хочу обсудить с вами детали плана победы", — сказал Зеленский.

Кроме того, портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский представил кандидату в президенты США от Республиканской партии Дональду Трампу план победы Украины в войне против России. "Я думаю, мы имеем общий взгляд на то, что война в Украине должна быть остановлена. Путин не может победить. Победить должны украинцы. И я хочу обсудить с вами детали нашего плана, плана победы", – обратился Зеленский к Трампу.



