Дональд Трамп снова вызвал удивление своей позицией относительно переговоров между Украиной и Россией, фактически выступив с инициативой, которую многие расценивают как жест поддержки Владимира Путина. Стамбула для переговоров, что вызвало возмущение части экспертной среды, Олег Рыбачук, руководитель аналитического центра "Центр совместных действий", считает такие заявления опасными и недружественными:

Дональд Трамп. Фото: СNN

"Это очередной случай, когда Трамп фактически выступает адвокатом Кремля. Его позиция противоречит единой линии стран НАТО, согласованной между Францией, Германией, Великобританией, Польшей и США. Эта позиция заключалась в требовании безусловного 30-дневного перемирия до начала переговоров", — отметил эксперт.

Критики также обратили внимание на сообщение советника Трампа Кита Келлога, который намекнул, что даже премьер Новой Зеландии якобы понимает: без прекращения огня переговоры невозможны.

Рыбачук отмечает: подобные заявления Трампа могут разрушить совместную дипломатическую работу. Если Украина присоединится к условиям Путина и отправит делегацию в Стамбул без реального перемирия, это станет очередным повторением сценария так называемых "Стамбульских договоренностей", когда Россия выдвигала ультиматумы: сокращение.

Таким образом, подытожил эксперт, вывод прост — без прекращения огня никаких реальных договоренностей не будет. А действия Трампа только играют на руку Кремлю.

Портал "Комментарии" писал, что Германия призывает Россию согласиться на прекращение огня и предупреждает о серьезных последствиях в случае отказа. Как заявил представитель немецкого МИД Иоганн Вадефул, официальный Берлин ожидает, что Кремль наконец-то продемонстрирует готовность к деэскалации ситуации и дальнейшему диалогу с Украиной.