Журналистка Лариса Волошина высказала свою позицию по поводу недавнего ультиматума Дональда Трампа, которым тот призвал завершить войну в Украине в течение 10–12 дней.

Дональд Трамп. Фото: СNN

По словам Волошиной, многие политические комментаторы и аналитики воспринимают новую риторику Трампа как признак его перехода "на сторону добра". Однако, по ее мнению, такие выводы слишком поспешны.

В частности, журналистка напоминает, что Трамп хочет видеть результат — "договорились и точка", не вдаваясь в подробности: на каких условиях, какой ценой, и чьи интересы при этом будут учтены. Она указывает, что президент США ранее был готов отдать Украину на милость Кремля, а его представитель Виткофф вел переговоры по признанию Крыма.

По мнению Волошиной, последствия такого подхода Трампа его не интересуют, как и будущее Украины в целом, он неоднократно соглашался на путинские инициативы по поводу пустых переговоров, даже после предварительных консультаций с европейскими союзниками.

Именно поэтому она считает, что угроза для Украины после резкой смены тона Трампа не уменьшилась, а существенно возросла.

"Трампу нужен громкий триумф. Не украинский, а личный. Это делает его особенно опасным в этот момент. Не стоит радоваться раньше времени. Лучше уже сейчас готовиться к сценарию, при котором ситуация обернется против нас", — заключает Волошина.

Как уже писал портал "Комментарии", глава российского госкосмического агентства "Роскосмос" Дмитрий Баканов прибыл в Соединенные Штаты в рамках рабочего визита, целью которого является обсуждение перспектив сотрудничества с NASA и вопросов, связанных с завершением эксплуатации Международной космической станции (МКС).