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Трамп сменил цифру: назвал новые потери Украины и России на войне

Сколько Россия и Украина лишились солдат во время боевых действий, озвучил президент США Дональд Трамп.

сегодня, 15:03
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Автор:
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Slava Kot

Президент США Дональд Трамп сообщил о новом количестве потерь Украины и России на войне, уменьшив количество погибших. По его словам, в Украине гибнет больше людей, чем сообщают власти, однако потери России еще выше.

Трамп сменил цифру: назвал новые потери Украины и России на войне

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп на брифинге ответил на вопросы журналистов "Голоса Америки" по поводу потерь на войне в Украине. По его словам, особенно высокие потери на фронте, в том числе среди молодых солдат.

"Россия потеряла уже 800 тысяч солдат, а Украина – 600-700 тысяч. И я думаю, это даже не все цифры. На самом деле гораздо больше, огромное количество молодых солдат погибает. И эта война должна прекратиться", — сказал Трамп.

По его словам, даже приведенные им цифры занижены, и количество погибших на войне в Украине вроде бы значительно выше.

"В Украине гораздо больше гибнет людей, чем на самом деле сообщают об этом, и я не виню вас. Возможно, я виню ваше руководство, которое не хочет публиковать настоящие реальные цифры. Вы всего не знаете, сколько домов уничтожено. Когда разрушено целое здание и говорят — погибли 2 человека. Да нет, там тысячами люди погибают", — добавил Трамп.

Несколько дней назад Трамп заявлял, что на войне погибло почти миллион русских солдат. Что касается потерь Украины, то президент США называл цифру в 700 тыс. погибших.

В декабре 2024 года Владимир Зеленский сообщил, что потери Украины на войне составляют 413 тыс. военных: 43 тыс. погибших и 370 тыс. раненых. Тогда президент Украины оценил потери России в 750 тыс. солдат: 198 тыс. убитых россиян и более 550 тыс. раненых.

The Economist в 2024 году оценил потери Украины в пределах 60–100 тыс. погибших, а россиян на уровне – 106-140 тыс. военных.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп не сдержал своего главного обещания по Украине.



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