Трамп сменил цифру: назвал новые потери Украины и России на войне

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Slava Kot
Президент США Дональд Трамп сообщил о новом количестве потерь Украины и России на войне, уменьшив количество погибших. По его словам, в Украине гибнет больше людей, чем сообщают власти, однако потери России еще выше.
Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Дональд Трамп на брифинге ответил на вопросы журналистов "Голоса Америки" по поводу потерь на войне в Украине. По его словам, особенно высокие потери на фронте, в том числе среди молодых солдат.
По его словам, даже приведенные им цифры занижены, и количество погибших на войне в Украине вроде бы значительно выше.
Несколько дней назад Трамп заявлял, что на войне погибло почти миллион русских солдат. Что касается потерь Украины, то президент США называл цифру в 700 тыс. погибших.
В декабре 2024 года Владимир Зеленский сообщил, что потери Украины на войне составляют 413 тыс. военных: 43 тыс. погибших и 370 тыс. раненых. Тогда президент Украины оценил потери России в 750 тыс. солдат: 198 тыс. убитых россиян и более 550 тыс. раненых.
The Economist в 2024 году оценил потери Украины в пределах 60–100 тыс. погибших, а россиян на уровне – 106-140 тыс. военных.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп не сдержал своего главного обещания по Украине.
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