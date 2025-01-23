Трамп сменил цифру: назвал новые потери Украины и России на войне

Президент США Дональд Трамп сообщил о новом количестве потерь Украины и России на войне, уменьшив количество погибших. По его словам, в Украине гибнет больше людей, чем сообщают власти, однако потери России еще выше.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп на брифинге ответил на вопросы журналистов "Голоса Америки" по поводу потерь на войне в Украине. По его словам, особенно высокие потери на фронте, в том числе среди молодых солдат.

"Россия потеряла уже 800 тысяч солдат, а Украина – 600-700 тысяч. И я думаю, это даже не все цифры. На самом деле гораздо больше, огромное количество молодых солдат погибает. И эта война должна прекратиться", — сказал Трамп.

По его словам, даже приведенные им цифры занижены, и количество погибших на войне в Украине вроде бы значительно выше.

"В Украине гораздо больше гибнет людей, чем на самом деле сообщают об этом, и я не виню вас. Возможно, я виню ваше руководство, которое не хочет публиковать настоящие реальные цифры. Вы всего не знаете, сколько домов уничтожено. Когда разрушено целое здание и говорят — погибли 2 человека. Да нет, там тысячами люди погибают", — добавил Трамп.

Несколько дней назад Трамп заявлял, что на войне погибло почти миллион русских солдат. Что касается потерь Украины, то президент США называл цифру в 700 тыс. погибших.

В декабре 2024 года Владимир Зеленский сообщил, что потери Украины на войне составляют 413 тыс. военных: 43 тыс. погибших и 370 тыс. раненых. Тогда президент Украины оценил потери России в 750 тыс. солдат: 198 тыс. убитых россиян и более 550 тыс. раненых.

The Economist в 2024 году оценил потери Украины в пределах 60–100 тыс. погибших, а россиян на уровне – 106-140 тыс. военных.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп не сдержал своего главного обещания по Украине.