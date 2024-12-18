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Трамп "сливает" Европу: неожиданные подробности встречи Трампа, Макрона и Зеленского

Издание Reuters: Европа ищет способ предоставить гарантии безопасности Украине без США

18 декабря 2024, 15:57
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Кречмаровская Наталия

В Европе обсуждают инициативу введения миротворческой миссии в Украину, однако уже в начале переговоров возникли разногласия. К тому же, избранный президент США Дональд Трамп четко дал понять, что не будет отправлять войска в Украину.

Трамп "сливает" Европу: неожиданные подробности встречи Трампа, Макрона и Зеленского

Фото из открытых источников

Европейские страны обсуждают отправку войск в Украину в случае прекращения огня или мирного соглашения, сообщает издание Reuters.

"Переговоры под руководством президента Франции Эммануэля Макрона находятся на ранней стадии, но они уже выявили разногласия по поводу возможных целей и мандата такой миссии — и даже мудрости поднимать этот вопрос сейчас", — отмечает издание.

Также угрожающим является то, что Киев остался в войне на заднем плане. Поэтому европейские лидеры хотят избежать впечатления, что президент России Владимир Путин считает, что пришло время для переговоров и что он сможет сохранить свои достижения на поле боя. В Европе отмечают, что сосредоточены на увеличении военной и экономической помощи Украине и не видят признаков готовности Путина к переговорам.

При этом некоторые официальные лица за кулисами обсуждают, как европейские страны могут обеспечить гарантии безопасности для Украины, в том числе посредством сил в десятки тысяч солдат на украинской земле. Такие силы повысят риск прямой конфронтации с Россией и растянут европейские войска, чьи запасы оружия были истощены из-за пожертвований Украины и привыкли в значительной степени полагаться на поддержку США в больших миссиях.

“Трамп исключил участие американских войск в обеспечении прекращения огня и настаивал на том, что европейцы должны будут играть эту роль самостоятельно на переговорах с Макроном и президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже 7 декабря, по данным двух источников. Это может означать развертывание европейцев в Украине, независимо от того, получит ли Киев гарантию безопасности через присоединение к НАТО, как он надеется, или двусторонние гарантии”, — пишет издание.

Также отмечается, что, по словам чиновников, крупные европейские страны, такие как Франция, Германия, Италия, Польша и Великобритания могут сформировать основную часть сил.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал об ответе Польши на идею отправить миротворцев в Украину.




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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/europeans-grapple-over-security-force-post-war-ukraine-2024-12-18/
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