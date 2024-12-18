Трамп "сливает" Европу: неожиданные подробности встречи Трампа, Макрона и Зеленского

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Кречмаровская Наталия
В Европе обсуждают инициативу введения миротворческой миссии в Украину, однако уже в начале переговоров возникли разногласия. К тому же, избранный президент США Дональд Трамп четко дал понять, что не будет отправлять войска в Украину.
Фото из открытых источников
Европейские страны обсуждают отправку войск в Украину в случае прекращения огня или мирного соглашения, сообщает издание Reuters.
Также угрожающим является то, что Киев остался в войне на заднем плане. Поэтому европейские лидеры хотят избежать впечатления, что президент России Владимир Путин считает, что пришло время для переговоров и что он сможет сохранить свои достижения на поле боя. В Европе отмечают, что сосредоточены на увеличении военной и экономической помощи Украине и не видят признаков готовности Путина к переговорам.
При этом некоторые официальные лица за кулисами обсуждают, как европейские страны могут обеспечить гарантии безопасности для Украины, в том числе посредством сил в десятки тысяч солдат на украинской земле. Такие силы повысят риск прямой конфронтации с Россией и растянут европейские войска, чьи запасы оружия были истощены из-за пожертвований Украины и привыкли в значительной степени полагаться на поддержку США в больших миссиях.
Также отмечается, что, по словам чиновников, крупные европейские страны, такие как Франция, Германия, Италия, Польша и Великобритания могут сформировать основную часть сил.
Напомним, портал "Комментарии" сообщал об ответе Польши на идею отправить миротворцев в Украину.
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