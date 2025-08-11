Трамп шокировал условиями завершения войны: заявил о встрече Зеленского и Путина

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В пятницу, 15 августа, президент США Дональд Трамп встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.
Переговоры. Фото портал "Комментарии"
Трамп в понедельник заявил, что намерен сказать Путину, чтобы он закончил эту войну.
Потом добавил, что усадит Зеленского и Путина в одну комнату.
По его словам, Украине и России придется пойти на некоторые уступки. Трамп отметил, что будет обмен территориями.
Также Трамп добавил, что ладит с Зеленским, но не согласен с тем, что он сделал.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Вашингтон и Москва стремятся достичь соглашения о прекращении войны в Украине, которое бы оставит за Россией оккупированные территории в Украине.
Издание Вloomberg, ссылаясь на источники, сообщает, что официальные лица США и России работают над заключением соглашения по территориям до запланированной встречи Дональда Трампа и Владимира Путина.
Согласно соглашению, от Украины потребуют отдать России часть Донецкой и Луганской области и Крым. То есть Украина будет вынуждена вывести войска из еще не оккупированных территорий Донбасса. В свою очередь, Россия прекратит свое наступление в Херсонской и Запорожской областях Украины вдоль нынешних линий фронта.