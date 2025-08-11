logo

Трамп шокировал условиями завершения войны: заявил о встрече Зеленского и Путина
Трамп шокировал условиями завершения войны: заявил о встрече Зеленского и Путина

Трамп планирует договориться о возвращении некоторых территорий Украине

11 августа 2025, 19:10
Автор:
Кречмаровская Наталия

В пятницу, 15 августа, президент США Дональд Трамп встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

Трамп шокировал условиями завершения войны: заявил о встрече Зеленского и Путина

Переговоры. Фото портал "Комментарии"

Трамп в понедельник заявил, что намерен сказать Путину, чтобы он закончил эту войну.

"Следующая встреча состоится между Зеленским и Путиным или Зеленским, Путиным и мной", — отметил президент США.

Потом добавил, что усадит Зеленского и Путина в одну комнату.

"Я буду там или не буду. И я думаю, что проблема будет решена", – уверен Трамп.

По его словам, Украине и России придется пойти на некоторые уступки. Трамп отметил, что будет обмен территориями.

"Россия оккупировала часть самых ценных территорий Украины. Мы попытаемся вернуть их часть", – отметил американский президент.

Также Трамп добавил, что ладит с Зеленским, но не согласен с тем, что он сделал.

"Очень, очень не согласен. Это война, которой не должно быть. Зеленский имеет разрешение на войну и убийство всех, но ему нужно разрешение на обмен территориями", — отметил Трамп.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Вашингтон и Москва стремятся достичь соглашения о прекращении войны в Украине, которое бы оставит за Россией оккупированные территории в Украине.

Издание Вloomberg, ссылаясь на источники, сообщает, что официальные лица США и России работают над заключением соглашения по территориям до запланированной встречи Дональда Трампа и Владимира Путина.

Согласно соглашению, от Украины потребуют отдать России часть Донецкой и Луганской области и Крым. То есть Украина будет вынуждена вывести войска из еще не оккупированных территорий Донбасса. В свою очередь, Россия прекратит свое наступление в Херсонской и Запорожской областях Украины вдоль нынешних линий фронта.



