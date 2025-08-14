Трамп сделал заявление о территориальных уступках Украины: что сказал

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Во время онлайн-встречи с европейскими союзниками Дональд Трамп подчеркнул, что не собирается самостоятельно принимать окончательные решения по поводу возможных территориальных уступок со стороны Украины, поскольку он "не из этого региона". По его словам, любой обмен территориями может стать частью мирного соглашения, но этот вопрос должны решать президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин.
Новое заявление Дональда Трампа
Во время разговора президент Франции Эммануэль Макрон занял жесткую позицию, отметив, что встреча на Аляске станет "очень большим подарком для Путина". Такие слова не понравились Трампу.
Президент Польши Кароль Навроцкий в свою очередь напомнил американскому лидеру о битве за Варшаву, которая состоялась ровно 105 лет назад, когда объединенные силы Польши и Украины одержали победу над российскими большевиками.