Трамп сделал заявление о территориальных уступках Украины: что сказал

Axios: Трамп заявил, что не будет принимать окончательные решения по территориальным уступкам Украины

14 августа 2025, 00:01
Во время онлайн-встречи с европейскими союзниками Дональд Трамп подчеркнул, что не собирается самостоятельно принимать окончательные решения по поводу возможных территориальных уступок со стороны Украины, поскольку он "не из этого региона". По его словам, любой обмен территориями может стать частью мирного соглашения, но этот вопрос должны решать президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин.

Трамп сделал заявление о территориальных уступках Украины: что сказал

Новое заявление Дональда Трампа

Во время разговора президент Франции Эммануэль Макрон занял жесткую позицию, отметив, что встреча на Аляске станет "очень большим подарком для Путина". Такие слова не понравились Трампу.

Президент Польши Кароль Навроцкий в свою очередь напомнил американскому лидеру о битве за Варшаву, которая состоялась ровно 105 лет назад, когда объединенные силы Польши и Украины одержали победу над российскими большевиками.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Россия может в ближайшее время провести испытания крылатой ракеты 9М730 "Буревестник" с ядерной энергетической установкой и боезарядом. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на спутниковые снимки и данные западных разведок.
Исследователи зафиксировали резкий рост активности на испытательном полигоне Панкoво на архипелаге Новая Земля в Баренцевом море. Там заметили увеличение количества техники, персонала, а также кораблей и самолетов, которые раньше привлекали во время тестов этой ракеты.

По данным издания, подготовка к испытаниям проходит накануне запланированных переговоров Владимира Путина с Дональдом Трампом, хотя аналитики считают, что сам тест планировали независимо от дипломатических встреч.



Источник: https://www.axios.com/2025/08/13/trump-putin-ceasefire-summit-zelensky-call
