На самом деле у России было два шанса выйти из нынешней великой войны, если не полной победительницей, то где-то между отметками "победа" и "частичная победа" или "частичная победа" и "ничья". Об этом заявил политолог Сергей Громенко.

Владимир Путин

По его словам, первый такой шанс РФ получила в конце весны 2022 года, второй – в конце осени того же года.

"Но Путин известен тем, что из всех вариантов всегда выбирает самый плохой. Поэтому вместо того, чтобы выскочить с награбленным чужим и сохранить свое, он решил дожать жертву, несмотря на свои потери", — подчеркнул эксперт.

Как говорит Громенко, третий и, возможно, последний шанс остаться "при своих" ему сейчас подарил американский президент Дональд Трамп.

"Окно открылось 20 января и закрывается 9 мая. Теоретически, у Путина еще есть время для мегафинта прямо под свой праздник победоносства. Однако что-то мне подсказывает, что Путин принял решение наложить кучу предложения Трампа и пойти на новый круг эскалации — до конца осени 2025 года", — подчеркнул политолог.

Итак, говорит он, если через несколько дней в присутствии сюзерена – императора Си – не будут сказаны неожиданные слова о мире, это будет означать одно, что Россия решила вести войну до конца. При этом добавил политолог до конца своего.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин заявил, что Москва пока не видит необходимости применить ядерное оружие на войне в Украине. По его словам, Россия без ядерного оружия сможет выполнить свои цели на войне против Украины. Владимир Путин получил вопрос от российского пропагандиста Павла Зарубина по поводу причин, почему Кремль не использует ядерное оружие против Украины. "Не было необходимости применять оружие. Надеюсь, и не потребуется", — ответил Путин. При этом он добавил, что Москва не поддается на провокации.



