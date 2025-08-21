logo

Война с Россией Трамп резко изменил позицию: что известно о гарантиях безопасности для Украины
Трамп резко изменил позицию: что известно о гарантиях безопасности для Украины

Пентагон: США почти не будут участвовать в гарантиях безопасности для Украины

21 августа 2025, 17:41
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Соединенные Штаты заявили, что их участие в будущих гарантиях безопасности Украины будет минимальным. Об этом сообщило Politico со ссылкой на заявления американских чиновников.

Гарантии безопасности для Украины

В ходе встреч с европейскими союзниками представители Пентагона объяснили: главная ответственность за безопасность Украины ложится именно на Европу. США не планируют присылать большие наземные или авиационные силы, максимум могут оказать поддержку с воздуха.

Европейские министры обороны пытались выяснить, к чему конкретно готовы Соединенные Штаты. Но ответ был однозначен: "Америка полностью не привлекается". Это вызвало беспокойство среди союзников, ведь раньше Дональд Трамп выражал готовность даже отправить американских военных. Впрочем, на следующий день он резко изменил позицию и ограничился лишь разговорами об авиационной поддержке для европейских сил.

По данным издания, генералы США и европейских стран обсуждают создание общих сил по поддержанию мира. Но пока все эти разговоры находятся на начальном этапе и нет четких договоренностей.

Таким образом Вашингтон дает сигнал: в вопросе гарантий безопасности для Украины теперь главную роль должна играть Европа, тогда как США отходят в сторону.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Десантно-штурмовых войсках Вооруженных Сил Украины сформировано новое подразделение — 147 отдельная артиллерийская бригада. Она вошла в состав 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ.
Новая бригада получит современные артиллерийские системы западного производства, способные наносить точные удары на больших дистанциях. Кроме артиллерии, в ее составе будут действовать подразделения беспилотных систем и другие боевые части, обеспечивающие подразделение преимущество в огневом поражении.



Источник: https://www.politico.com/news/2025/08/20/pentagon-minimal-security-guarantees-ukraine-00516856
