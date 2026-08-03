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Трамп решил ускорить окончание войны в Украине, но есть тревожный момент: политолог напугал сценарием

Политолог Владимир Фесенко считает, что уже во второй половине августа могут активизироваться переговоры при посредничестве США

3 августа 2026, 22:25
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Клименко Елена

США в ближайшие недели могут активизировать попытки вернуть Украину и Россию в переговорный процесс. Об этом ранее заявил государственный секретарь США Марк Рубио, отметив, что Вашингтон будет искать новые подходы к дипломатическому урегулированию войны. В то же время, политолог Владимир Фесенко убежден: даже если переговоры возобновятся уже в августе, это вовсе не означает быстрого завершения боевых действий.

Трамп решил ускорить окончание войны в Украине, но есть тревожный момент: политолог напугал сценарием

Фото: из открытых источников

По словам эксперта, сейчас ключевая роль принадлежит именно Соединенным Штатам. Именно от того, насколько последовательно Вашингтон будет продвигать собственные инициативы и давить на стороны, будет зависеть перспектива нового переговорного раунда.

"Я думаю, что уже во второй половине августа мы увидим попытки возобновления переговорного процесса. Но это, к сожалению, ничего не гарантирует", – подчеркнул Фесенко.

Политолог отметил, что шансы на полное прекращение войны до конца года остаются только теоретическими. В то же время, он не исключает постепенного движения к локальным договоренностям.

Самым реалистичным сценарием Фесенко называет переговоры о частичном прекращении огня. Прежде всего, это может касаться безопасности в Черном море, ведь взаимные удары уже влияют не только на Украину и Россию, но и на глобальный рынок продовольствия.

"Первыми могут начаться переговоры о прекращении огня на море. Этот вопрос важен не только для Украины и России, но и для Турции и многих арабских государств", – пояснил эксперт.

Также, по его мнению, предметом переговоров может стать взаимный отказ от ударов по энергетической и критической инфраструктуре.

Портал "Комментарии" уже писал , что назначение Рустема Умерова главой Службы внешней разведки Украины вызвало оживленную дискуссию как среди экспертов, так и в обществе. Генерал-лейтенант в отставке, бывший заместитель главы СБУ Василий Богдан призвал не делать поспешных выводов и подчеркнул, что окончательную оценку новому руководителю следует давать по результатам его работы.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=w79A58LqlbA
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