Трамп решил помочь Украине уничтожить Путина: это решение точно не понравится Кремлю

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность поставки вооружения союзным странам НАТО с четким условием: передавать это вооружение Украине. Об этом сообщает Axios со ссылкой на американских и европейских чиновников.

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По словам одного из представителей американской администрации, такая схема позволяет формально избежать прямых поставок США в Украину. Оружие передается НАТО, которое затем самостоятельно решает, как его использовать.

"Мы не предоставляем оружие непосредственно Украине — мы его передаем НАТО", — отметил чиновник.

Этот механизм, как утверждают источники, обсуждался на последнем саммите Альянса, и его уже обсуждали с Киевом и европейскими партнерами. При этом речь идет не только об оборонных системах, но и о поставках наступательного вооружения.

Один из чиновников в Европе подтвердил факт обсуждения такой схемы, но отметил, что она не перешла в плоскость официального решения — план окончательно не утвержден, и детали реализации остаются неизвестными.

Параллельно Дональд Трамп изучает варианты новых санкций против РФ, в частности, рассматривает предложение сенатора Линдси Грэма. Однако, как отмечает Axios, Трамп не готов подписать санкционный пакет, если тот не будет предусматривать полную свободу президента в вопросе введения или отмены санкций.

Ранее Reuters сообщал, что Трамп готовится впервые воспользоваться полномочиями главы государства по поставкам вооружений Украине на сумму до 300 миллионов долларов.

Как уже писали "Комментарии", недавние массированные обстрелы территории Украины могут иметь политическую подоплеку, связанную с обострением отношений между бывшим президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным. Такое мнение высказал блогер и бизнесмен Роман Шрайк в своей публикации, проанализировав масштабность атак и расходов со стороны России.