Трамп решил, что война в Украине продолжится: новое заявление президента США

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Президент США Дональд Трамп фактически заявил, что пока не будет настаивать на завершении войны, даже наоборот. Он заявил, что, возможно, придется позволить Украине и России "немного подраться", прежде чем заключать мирное соглашение.
Дональд Трамп. Фото портал "Комментарии"
Также американский президент намекнул на санкции, которые может ввести в отношении России и Украины, пишет Bloomberg.
Во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в четверг Трамп заявил:
Издание отмечает, что европейские лидеры озабочены заявлениями Трампа. Среди тревожных называют то, что Трамп отказался от переговоров и поддержки Киева со стороны США.
Мерц по войне в Украине отметил:
Также Трамп фактически оправдывает решение Путина относительно ответного удара Украине. Американский президент отметил, что понимает — Россия, вероятно, примет меры мести после атак украинских беспилотников на аэродромы стратегического базирования.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что посольство США в Украине предупредило об угрозе воздушной атаки в ближайшее время.
А в Верховной Раде спрогнозировали, что массированный комбинированный удар может быть уже в следующую ночь.
Новости