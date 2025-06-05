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Трамп решил, что война в Украине продолжится: новое заявление президента США

Трамп шокировал новым заявлением о войне в Украине: что решил президент США

сегодня, 20:22
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Кречмаровская Наталия

Президент США Дональд Трамп фактически заявил, что пока не будет настаивать на завершении войны, даже наоборот. Он заявил, что, возможно, придется позволить Украине и России "немного подраться", прежде чем заключать мирное соглашение.

Трамп решил, что война в Украине продолжится: новое заявление президента США

Дональд Трамп. Фото портал "Комментарии"

Также американский президент намекнул на санкции, которые может ввести в отношении России и Украины, пишет Bloomberg.

Во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в четверг Трамп заявил:

"Иногда вы разрешаете им немного подраться. Вы видите это в хоккее, вы видите это в спорте, судьи отпускают их на пару секунд, отпускают их немного, прежде чем вы их растянете".

Издание отмечает, что европейские лидеры озабочены заявлениями Трампа. Среди тревожных называют то, что Трамп отказался от переговоров и поддержки Киева со стороны США.

Мерц по войне в Украине отметил:

“Мое личное мнение четкое: мы на стороне Украины, и мы пытаемся сделать его сильнее и сильнее, лишь бы заставить Путина остановить эту войну”.

Также Трамп фактически оправдывает решение Путина относительно ответного удара Украине. Американский президент отметил, что понимает — Россия, вероятно, примет меры мести после атак украинских беспилотников на аэродромы стратегического базирования.

"Его ударили. Он сражался, поэтому я это понимаю, но его сильно ударили, и я не думаю, что он играет в игры", — отметил Трамп.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что посольство США в Украине предупредило об угрозе воздушной атаки в ближайшее время.

А в Верховной Раде спрогнозировали, что массированный комбинированный удар может быть уже в следующую ночь.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-06-05/trump-seeks-to-boost-energy-exports-in-talks-with-merz-on-trade
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