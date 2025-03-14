Трамп рассказал об ответе РФ о прекращении огня в Украине

Украина по результатам переговоров в Саудовской Аравии согласилась установить 30-дневный режим тишины. Речь идет о прекращении огня на море, в воздухе и на земле. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал готовность Украины как к режиму тишины, так и к подготовке более тщательного мирного плана для завершения войны. Однако российский лидер Владимир Путин якобы согласился на прекращение огня. Однако выдвинул немало условий. По словам Зеленского, Путин фактически затягивает ответ, готовя таким образом отказ.

Фото портал "Комментарии"

Президент США Дональд Трамп считает, что в следующий понедельник, 17 марта, станет известно больше информации о возможном прекращении огня в Украине. Об этом он сказал в интервью журналистке Шерил Эткиссон, пишет "Украинская правда".

Трамп на вопрос о том, какова ситуация с прекращением войны России против Украины, сказал, что, по его мнению, "все идет хорошо".

"Как вы знаете, у нас есть соглашение о прекращении огня с украинской стороной, и мы пытаемся достичь такого же соглашения с Россией. И я думаю, что пока все шло хорошо. В понедельник мы узнаем несколько больше, и, надеюсь, оно будет хорошо", – заявил он.

При этом президент США отказался прямо отвечать на вопрос об ответных мерах на нарушение прекращения огня Россией, но в очередной раз заявил, что верит в согласие Владимира Путина.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский, как писал портал "Комментарии", прокомментировал вопросы территориальных уступок, которые обсуждали США и Украина в Саудовской Аравии. По его словам, вопрос территорий не был включен в повестку дня встречи.



