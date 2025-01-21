Трамп раскрыл ранее засекреченные данные о потерях Украины и РФ в войне

За время полномасштабной войны в Украине Киев потерял 700 тысяч солдат, а Россия – почти миллион. Как передает портал "Комментарии", такие данные озвучил президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Овальном кабинете Белого дома во время подписания ряда исполнительных указов в свой первый день в должности.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"У нас есть цифры: почти миллион российских солдат были убиты. Но и 700 тысяч украинских солдат убиты. Россиян больше, но у них больше солдат, которых можно потерять. Но так управлять страной нельзя", – высказался глава Белого дома.

Отметим, Дональд Трамп подтвердил, что война между РФ и Украиной должна завершиться "как можно быстрее". И рассказал о планах встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным после того, как соответствующие переговоры будут налажены.

"Мы постараемся сделать это как можно скорее. Вы знаете, война с Украиной и Россией не должна была начинаться", — сказал новый президент США.

Вспоминая свои заявления как кандидата на президентских выборах о том, что он может положить конец войне в Украине в течение 24 часов после вступления в должность, Трамп отметил, что у него еще есть полдня, чтобы достичь цели.

Также Трамп рассказал, что планирует встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным после того, как переговоры между командами будут налажены. И добавил, что процесс уже начался.

Читайте также на портале "Комментарии" - госсекретарь США Марко Рубио заявил, что прекращение войны между Россией и Украиной возможно лишь при условии, если обе стороны будут готовы к компромиссам. Такое заявление Рубио сделал во время общения с журналистами сразу после утверждения в должности госсекретаря США, сообщает "CNN".

Рубио отметил, что достижение мира является приоритетом для администрации президента Дональда Трампа, но этот процесс будет сложным и потребует значительных уступок с обеих сторон.



