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Трамп раскрыл ранее засекреченные данные о потерях Украины и РФ в войне

Ранее Трамп заявлял, что потери Украины составляют около 400 тысяч, РФ - примерно 750 тысяч. Теперь эти цифры увеличились

сегодня, 12:14
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Кравцев Сергей

За время полномасштабной войны в Украине Киев потерял 700 тысяч солдат, а Россия – почти миллион.  Как передает портал "Комментарии", такие данные озвучил президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Овальном кабинете Белого дома во время подписания ряда исполнительных указов в свой первый день в должности.

Трамп раскрыл ранее засекреченные данные о потерях Украины и РФ в войне

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"У нас есть цифры: почти миллион российских солдат были убиты. Но и 700 тысяч украинских солдат убиты. Россиян больше, но у них больше солдат, которых можно потерять. Но так управлять страной нельзя", – высказался глава Белого дома.

Отметим, Дональд Трамп подтвердил, что война между РФ и Украиной должна завершиться "как можно быстрее". И рассказал о планах встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным после того, как соответствующие переговоры будут налажены.

"Мы постараемся сделать это как можно скорее. Вы знаете, война с Украиной и Россией не должна была начинаться", — сказал новый президент США. 

Вспоминая свои заявления как кандидата на президентских выборах о том, что он может положить конец войне в Украине в течение 24 часов после вступления в должность, Трамп отметил, что у него еще есть полдня, чтобы достичь цели. 

Также Трамп рассказал, что планирует встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным после того, как переговоры между командами будут налажены. И добавил, что процесс уже начался.

Читайте также на портале "Комментарии" - госсекретарь США Марко Рубио заявил, что прекращение войны между Россией и Украиной возможно лишь при условии, если обе стороны будут готовы к компромиссам. Такое заявление Рубио сделал во время общения с журналистами сразу после утверждения в должности госсекретаря США, сообщает "CNN". 

Рубио отметил, что достижение мира является приоритетом для администрации президента Дональда Трампа, но этот процесс будет сложным и потребует значительных уступок с обеих сторон. 




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