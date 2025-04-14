Трамп прямо обвинил Зеленского в войне в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что в начале войны в Украине виноват его предшественник Джо Байден, а также президент Владимир Зеленский. По словам Трампа, оба политика сделали "ужасную работу" и позволили войне произойти, несмотря на способы избежать конфликта.

Зеленский и Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп на платформе Truth Social заявил, что война в Украине началась из-за экс-президента Джо Байдена. По словам Трампа, во время первого срока, он якобы без проблем предотвращал попытки российского диктатора Владимира Путина начать войну в Украине.

"Война между Россией и Украиной – это война Байдена, а не моя. Я только что пришел сюда, и в течение четырех лет моего срока не было никаких проблем с тем, чтобы предотвратить это. Президент Путин и все другие уважали вашего президента! Я не имею никакого отношения к этой войне, но усердно работаю, чтобы остановить смерть и разрушение", — пишет Трамп.

Кроме Байдена, Трамп также в неспровоцированном полномасштабном вторжении России обвинил президента Владимира Зеленского. Кроме того, американский президент считает, что было много вариантов, чтобы остановить войну в Украине.

"Если бы президентские выборы 2020 года не были сфальсифицированы, а они были, со всякой точки зрения, этой ужасной войны никогда бы не произошло. Президент Зеленский и мошенник Джо Байден проделали совершенно ужасную работу, позволив этой трагедии начаться. Было так много способов предотвратить ее начало. Но это прошлое. Теперь мы должны остановить это и быстро. Так грустно!", — добавил Трамп.

В сообщении Трамп избежал обвинений в сторону Путина и России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп не в первый раз называет Джо Байдена виновным в войне в Украине. Подобное заявление президент США сделал в начале марта, однако в этот раз американский лидер обвинил и Зеленского.

Также "Комментарии" писали о том, что вот начнет происходить ближе к концу апреля. Что изменится в действиях Трампа по поводу войны.