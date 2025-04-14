Трамп прямо обвинил Зеленского в войне в Украине

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Slava Kot
Президент США Дональд Трамп заявил, что в начале войны в Украине виноват его предшественник Джо Байден, а также президент Владимир Зеленский. По словам Трампа, оба политика сделали "ужасную работу" и позволили войне произойти, несмотря на способы избежать конфликта.
Зеленский и Трамп. Фото из открытых источников
Дональд Трамп на платформе Truth Social заявил, что война в Украине началась из-за экс-президента Джо Байдена. По словам Трампа, во время первого срока, он якобы без проблем предотвращал попытки российского диктатора Владимира Путина начать войну в Украине.
Кроме Байдена, Трамп также в неспровоцированном полномасштабном вторжении России обвинил президента Владимира Зеленского. Кроме того, американский президент считает, что было много вариантов, чтобы остановить войну в Украине.
В сообщении Трамп избежал обвинений в сторону Путина и России.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп не в первый раз называет Джо Байдена виновным в войне в Украине. Подобное заявление президент США сделал в начале марта, однако в этот раз американский лидер обвинил и Зеленского.
Также "Комментарии" писали о том, что вот начнет происходить ближе к концу апреля. Что изменится в действиях Трампа по поводу войны.
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