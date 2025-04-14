logo

BTC/USD

84175.14

ETH/USD

1623.75

LTC/USD

76.12

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

47.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Трамп прямо обвинил Зеленского в войне в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп прямо обвинил Зеленского в войне в Украине

Трамп не назвал Путина виновным в войне в Украине. По его мнению, в этой ситуации виноваты Байден и Зеленский.

сегодня, 17:41 comments1358
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент США Дональд Трамп заявил, что в начале войны в Украине виноват его предшественник Джо Байден, а также президент Владимир Зеленский. По словам Трампа, оба политика сделали "ужасную работу" и позволили войне произойти, несмотря на способы избежать конфликта.

Трамп прямо обвинил Зеленского в войне в Украине

Зеленский и Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп на платформе Truth Social заявил, что война в Украине началась из-за экс-президента Джо Байдена. По словам Трампа, во время первого срока, он якобы без проблем предотвращал попытки российского диктатора Владимира Путина начать войну в Украине.

"Война между Россией и Украиной – это война Байдена, а не моя. Я только что пришел сюда, и в течение четырех лет моего срока не было никаких проблем с тем, чтобы предотвратить это. Президент Путин и все другие уважали вашего президента! Я не имею никакого отношения к этой войне, но усердно работаю, чтобы остановить смерть и разрушение", — пишет Трамп.

Кроме Байдена, Трамп также в неспровоцированном полномасштабном вторжении России обвинил президента Владимира Зеленского. Кроме того, американский президент считает, что было много вариантов, чтобы остановить войну в Украине.

"Если бы президентские выборы 2020 года не были сфальсифицированы, а они были, со всякой точки зрения, этой ужасной войны никогда бы не произошло. Президент Зеленский и мошенник Джо Байден проделали совершенно ужасную работу, позволив этой трагедии начаться. Было так много способов предотвратить ее начало. Но это прошлое. Теперь мы должны остановить это и быстро. Так грустно!", — добавил Трамп.

В сообщении Трамп избежал обвинений в сторону Путина и России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп не в первый раз называет Джо Байдена виновным в войне в Украине. Подобное заявление президент США сделал в начале марта, однако в этот раз американский лидер обвинил и Зеленского.

Также "Комментарии" писали о том, что вот начнет происходить ближе к концу апреля. Что изменится в действиях Трампа по поводу войны.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/114336723764365914
Теги:

Новости

Все новости