Трамп призвал Путина быть "реалистом"

В издании Axios сообщили о деталях переговоров в Белом доме между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Одним из главных вопросов встречи стали возможные территориальные уступки, остающиеся для украинского президента самой сложной темой. Источники отмечают, что Зеленский выразил готовность обсудить этот вопрос напрямую с Владимиром Путиным.

Территориальные уступки Украины

После встречи Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором. В нем он подчеркнул, что Путину придется сесть за стол переговоров с Зеленским и напрямую обсудить свои территориальные требования. При этом Трамп призвал его быть "реалистом".

Какой ответ дал Путин на это предложение, источники Axios не уточнили.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что The New York Times опубликовало материал о возможных вариантах гарантий безопасности для Украины, которые предложила бывшая помощница генсека НАТО Камиль Гранд. Она представила концепцию, включающую военную, разведывательную и дипломатическую поддержку со стороны Запада.

По ее замыслу, в Украине может быть развернут европейский контингент "Сил успокоения" численностью от 15 до 20 тысяч военных. Они должны находиться на большом расстоянии от линии фронта, выполняя задачи поддержки ВСУ. Отдельно рассматривается идея привлечения международных наблюдателей как от отдельных государств, так и от ООН. Они могут работать на передовой в невооруженном формате. Дополнительным инструментом контроля ситуации могут стать спутники и беспилотники.

США, по плану, должны обеспечивать Украину оперативными разведданными, в частности, спутниковым мониторингом и отслеживанием передвижения российских войск. Также речь идет о возможном участии Вашингтона в подготовке украинских военнослужащих. В случае обострения ситуации от США ожидают готовности применить авиационные и морские силы.