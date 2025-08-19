Трамп призвал Путина быть "реалистом"

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
В издании Axios сообщили о деталях переговоров в Белом доме между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Одним из главных вопросов встречи стали возможные территориальные уступки, остающиеся для украинского президента самой сложной темой. Источники отмечают, что Зеленский выразил готовность обсудить этот вопрос напрямую с Владимиром Путиным.
Территориальные уступки Украины
После встречи Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором. В нем он подчеркнул, что Путину придется сесть за стол переговоров с Зеленским и напрямую обсудить свои территориальные требования. При этом Трамп призвал его быть "реалистом".
Какой ответ дал Путин на это предложение, источники Axios не уточнили.