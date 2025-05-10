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Трамп признал свой провал по Украине: что заявил донорам Республиканской партии

WSJ пишет о том, что Трамп может считать успехом уже сам факт начала прямых переговоров между Украиной и Россией, после чего отойти от этого процесса в сторону

сегодня, 09:12
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Кравцев Сергей

Во время закрытой встречи с группой ведущих партийных доноров во Флориде президент США Дональд Трамп заявил, что решение международных конфликтов, в частности войны в Украине, оказалось намного сложной задачей, чем он себе представлял, когда был кандидатом в президенты. Американский лидер поделился своим разочарованием и признал, что ситуация является практически тупиковой во внешней политике. Об этом пишет "The Wall Street Journal".

Трамп признал свой провал по Украине: что заявил донорам Республиканской партии

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на источники, которые присутствовали на встрече с президентом, Трамп охарактеризовал попытки прекратить войну России против Украины как "растущее разочарование", которое не дает ему спокойно спать.

На вопрос одного из доноров о наиболее сложных внешнеполитических вызовах, Трамп ответил, что ведение переговоров с Путиным было особенно сложным. 

"Он хочет получить все", – сказал Трамп, имея в виду Украину.

Журналисты обратили внимание, что, агитируя американцев проголосовать за себя Трамп обещал дипломатическое завершение как войны в Украине, так и конфликта на Ближнем Востоке, подчеркивая, что при его президентстве эти войны даже не начались бы. Он заявлял, что смог бы завершить войну в Украине "в первый день" после возвращения в Белый дом. Однако прошло уже более 100 дней его второго президентского срока, а ни один из конфликтов не приблизился к решению: переговоры о прекращении ядерной программы Ирана зашли в тупик, а торговая война ухудшает отношения с союзниками".

В течение последних недель, по словам источников, президент в частных разговорах с советниками отмечал, что Путин не хочет заканчивать войну, и что обе стороны отказываются идти на компромисс. Трамп также выражал удивление по поводу некоторых военных действий России, в частности авиаударов по районам, где находятся дети.

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Источник: https://www.wsj.com/politics/trump-israel-gaza-russia-ukraine-war-f847b04a?mod=world_lead_pos4
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